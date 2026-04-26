Enel responde por alza en tarifas de energía: estas son las razones del incremento

Son varios los cuestionamientos que se han generado alrededor de las tarifas de energía en varias zonas del país. Ante esta situación, Enel, una de las empresas más importantes de suministro de energía del país, se pronunció frente a las distintas inquietudes que se han planteado sobre este tema.

“En relación con las inquietudes surgidas recientemente sobre la evolución de la tarifa de energía reflejada en la factura del mes de marzo, Enel Colombia aclara que los datos de inflación publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística consideran no solo la tarifa de la energía (costo del kWh), sino también los niveles de consumo de los hogares”, indicó la empresa a través de un comunicado.

El aumento en la factura de marzo no solo refleja el precio del kWh, sino también el consumo de los hogares, según explicó Enel Colombia. Foto: Getty Images / UAESP / Montaje: Semana

Agregó además que, en Colombia, las tarifas de energía están reguladas actualmente por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y reflejan la evolución de los costos de los diferentes componentes del servicio eléctrico, los cuales están influenciados por factores económicos, por los precios de los combustibles y por las condiciones del mercado eléctrico.

Frente a las tarifas del mes de febrero, que fueron aplicadas en la factura de marzo, la empresa aclaró que en el mes de enero se reconoció a los clientes un saldo a favor extraordinario, por una sola vez, de 40 pesos por kWh, lo que llevó la tarifa a ser la más baja de todo el mercado eléctrico colombiano. Por su parte, en el mes de febrero, dicho saldo a favor dejó de ser aplicable y entró en vigor la actualización de los costos de los contratos de compra de energía.

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Tras eliminarse un descuento extraordinario aplicado en enero, las tarifas de energía retomaron su comportamiento habitual en febrero. Foto: Enel

Precisaron que, a pesar del ajuste, “la tarifa de Enel Colombia continúa ubicándose por debajo del promedio del mercado, confirmándose como una de las más competitivas a nivel nacional, además de ser inferior en más de 9 pesos por kWh comparada con el mismo periodo del año anterior”, agregaron.

También explicaron que la empresa ha enviado oficialmente las respuestas detalladas a las entidades de control y gobierno pertinentes. Reiteran su total cumplimiento de las regulaciones y su disposición para aclarar cualquier información necesaria sobre este tema a las autoridades competentes.

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Finalmente, se expresaron sobre la multa impuesta a Enel por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, aclarando que esta ocurrió en el contexto de una investigación sobre la oferta de energía en bolsa que presentó la Central Hidroeléctrica Betania del 17 al 22 de octubre de 2022, y que no está relacionada con la tarifa que aparece en la factura de marzo de 2026.

“La compañía atendió de manera oportuna todos los requerimientos de la autoridad y reafirma que en sus decisiones de operación aplica la regulación vigente y cumple con las reglas establecidas para la actividad de generación, buscando siempre una operación confiable, económica y segura”, concluyó.

Enel defiende que sus tarifas siguen por debajo del promedio nacional, pese a la percepción de incremento entre los usuarios. Foto: Montaje SEMANA | X: @EnelColombia / Esteban Vega La-Rotta