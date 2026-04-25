El nuevo rumbo que tomará Carlos Mario Giraldo, tras dejar la presidencia de Grupo Éxito

Tras más de 18 años en el Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo cerró un capítulo en la historia de esta poderosa cadena de retail, y anunció su retiro de la compañía, en la que ocupará hasta finales de junio el cargo de gerente general para Colombia.

Era una decisión que se venía cocinando desde hace un tiempo y ya con la llegada del Grupo Calleja, de El Salvador, hace un par de años, empezó a concretarse. Sin embargo, Giraldo aceptó quedarse para acompañar el proceso de transición y dejar lista una línea de sucesión al interior, que quedó en evidencia con el nombramiento de Juan Lucas Vega Palacio, vicepresidente inmobiliario de la compañía, como su reemplazo.

“Todos cumplimos un ciclo. Me voy porque estoy muy tranquilo con que haya sucesión interna. La organización está en un buen momento y creo que uno debe retirarse cuando las cosas van bien y que pueden ir mejor con otras manos y con nuevas ideas”, dijo Giraldo en conversación con SEMANA.

Pero fue más allá: “Me voy igualmente porque llevo 36 años respondiendo por un P&G y un flujo de caja mensuales, por ventas diarias. Quiero hacer cosas distintas, escribir, tocar más la guitarra, que últimamente la he dejado, y dedicarme a mi familia, a mi esposa Ana Margarita, a mis hijas, a mis nietos, que ya son tres y viene un cuarto en camino. Y a dedicarme a una labor que se llama CYC: cuentos y canciones para la familia y los nietos”.

Carlos Mario Giraldo anuncia su retiro del Éxito. Estará al frente de la compañía hasta el 30 de junio

Giraldo destaca en su gestión dos hechos, los sociales y los operacionales. En los primeros resalta que, junto con la Fundación Éxito y otras instituciones, lograron que uno de cada dos niños intervenidos al cabo de dos años, haya salido de la desnutrición crónica y se haya encaminado a poder vivir en condiciones de igualdad.

También, lo que llamó tejer oportunidades para Colombia: trabajar con más de 250 talleres de confección para producir cerca de 22 millones de los 45 millones de unidades de ropa que vende el Éxito al año. Y, finalmente, generar oportunidades para Colombia al consolidarse como el principal comprador de carnes, frutas y verduras, con el 85 por ciento del abastecimiento del Grupo Éxito adquirido directamente a productores, sin intermediarios.

Carlos Mario Giraldo, presidente de Grupo Éxito, en el toque de campana en Wall Street. Foto: Transmisión Youtube

Lecciones para enfrentar la competencia

Ya en lo empresarial, Giraldo tuvo que enfrentar un cambio drástico en el mercado: la llegada y el auge de las tiendas de descuento duro, como D1 y Ara. “En medio de un mercado que se encaminaba al descuento, de pocas referencias, de mucha proximidad, enfocado en precio, nosotros teníamos que seguir un camino diferente, muy bueno en valor, es decir, lo que entregamos por el precio con productos absolutamente competitivos, pero que genere diferenciación e innovación”.

Y citó ejemplos no solo de formatos, entre ellos Éxito Wow y Carulla Fresh Market, sino también del desarrollo de marcas saludables, entre ellas Taeq.

Pero no fue el único cambio al que tuvo que hacer frente. Con la pandemia, se impulsó la omnicanalidad. Al principio, dijo, las ventas de la compañía por canales digitales representaban el 4 por ciento del total. En la actualidad son el 14 por ciento y siguen en ascenso. “Hoy, a través de nuestros propios canales y de Rappi, nuestro aliado, llegamos a 12 millones de hogares cada año”.

El otro punto fue el desarrollo de centros comerciales. “Hoy tenemos 34 activos inmobiliarios. Somos el primer operador de centros comerciales de Colombia, con Viva Malls, que es una alianza con el Fondo Inmobiliario Colombia”.

Y también destacó el programa de Puntos Colombia, que surgió como una alianza con Bancolombia. “Es una especie de segunda moneda. Uno de cada tres hogares colombianos tiene Puntos Colombia. Hay muchos aliados que están con nosotros emitiendo y redimiendo puntos. Y esto se convierte en una verdadera opción de ahorro”, explicó Giraldo.

Formato Éxito Wow, el Country en Bogotá. Foto: Grupo Éxito

Ahora, este directivo tiene dos hechos que lo emocionan. El primero, los resultados financieros del año pasado, con una utilidad neta superior a los 590.000 millones de pesos, multiplicándose por más de 10 veces respecto a 2024. Estas cifras se explican, según Giraldo, por la renegociación de contratos, mejoras en productividad y eficiencias, mayor efectividad comercial, optimización de márgenes mediante la mezcla de productos y el desarrollo de nuevas iniciativas de innovación.

Igualmente, con el mejoramiento del negocio de Tuya, su tarjeta de crédito, que tuvo en 2023 y 2024 años difíciles y que en 2025 retomó el sendero de las utilidades. “También la reducción de los gastos financieros de la compañía a través de la disminución de la deuda y de la reinversión de recursos por parte del socio controlante y un resultado sobresaliente del negocio inmobiliario, con una ocupación de más del 98 por ciento, con unos centros comerciales muy rentables”.

Así se transformarán los supermercados Carulla, una de las empresas más antiguas de Colombia que llegó a sus 120 años

“El Éxito es el destino comercial del Mundial de Fútbol”

Y el segundo, el Mundial de Fútbol y las oportunidades comerciales que se abren. “Voy a decir, sin falsa modestia, que el Éxito es el destino comercial del Mundial de Fútbol”. ¿Por qué? Giraldo explicó que es el único formato que tiene una línea “potente” en televisores, celulares, computadores y tablets, que es donde se ve el mundial.

Además, tiene la ropa con la licencia de Adidas; es el principal vendedor de Panini, con el 22 por ciento de las láminas –unos 17 millones de ‘monas’– y, por si fuera poco, agregó, tiene también la carne y los productos frescos para los asados, y las bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas, que acompañan toda la celebración del mundial. “Todo eso bajo un solo techo. Nuestra apuesta al Mundial es completa”.

De acuerdo con sus cálculos, las marcas relacionadas con el evento global deben crecer durante dos meses y medio, comenzando desde mayo, por lo menos un 40 por ciento en las ventas, sobre la base del año anterior, lo que puede “impactar en un par de puntos probablemente la venta total de la organización”.

Expectativa con Venezuela

En el campo de las oportunidades, hay expectativa en el sector empresarial por lo que pase en Venezuela, y el Éxito tuvo allá una operación. ¿Volverá? “Es una decisión del grupo controlante del Éxito, pero puedo decir que es un tema en permanente análisis; es una oportunidad clara, pero con seguridad que tomarán la decisión más responsable”.

Ya en el contexto interno y la incertidumbre por las decisiones del Gobierno, Giraldo señaló: “Uno trabaja sobre las cosas que puede controlar. Nosotros no definimos el incremento del salario mínimo ni las reformas laborales, pero aceptamos las que se tomen porque somos cumplidores de la ley. Eso tiene unos impactos, en los costos de la compañía, así como en los ingresos, porque hay mayor dinero en el mercado. Lo que hace la empresa es prepararse, adaptarse y trabajar para ser rentable y crecer en medio de la coyuntura”.

Carlos Mario Giraldo, en la actividad que ahora deja para tomar otros rumbos Foto: Juan Carlos Sierra

Uno de los frentes que más preocupan en materia económica es la inflación, y el Éxito es un buen termómetro. “La inflación es el más gravoso de los impuestos y especialmente para los colombianos de menores ingresos porque es durísima cuando impacta los productos de la canasta básica”, advirtió Giraldo.

“Somos capaces de impactar la inflación del Éxito”

Explicó que el Éxito tiene su propio indicador y, mientras el índice de inflación de alimentos está por encima del 6 por ciento, el de la organización no supera el 4,5 por ciento. “La inflación no nos gusta. Tratamos de controlarla internamente. No somos capaces de impactar la totalidad de la inflación nacional, pero sí somos capaces de impactar la inflación del Éxito hacia sus clientes, sus consumidores y hacia la gente que confía en nosotros”.

La Fundación del Grupo Éxito Foto: Suministrada por la Fundación Éxito

“Voy a tratar de descansar cuando todo el mundo descansa”

Tiene claro cuáles van a ser los principales desafíos del próximo presidente: “Número uno, unir al país, disminuir la polarización, entender que cualquiera que sea el elegido tiene que llamar a la unión de los colombianos alrededor de objetivos claros. Número dos, la reducción del déficit fiscal. No con más impuestos, sino con una mejor administración de los gastos que están fuera de control. Número tres, recuperar la confiabilidad, la cobertura y la salud de la salud. Seguir trabajando en el tema de seguridad física y retomar la fortaleza de las obras de infraestructura”.

No ve necesaria la convocatoria a una asamblea constituyente porque, a su juicio, la Constitución ha probado ser “absolutamente progresista y creo que es fundamental mantener el balance de los poderes públicos en Colombia”.

Confía en que el país seguirá siendo una democracia sólida. “Lo ha demostrado en distintas etapas de su historia y las democracias no son perfectas. Tienen sus periodos difíciles, pero es precisamente en esas circunstancias donde se mide la fortaleza de sus instituciones”.

Ya, a pocos días de concretarse su retiro, Giraldo calificó el sector del retail como “apasionante”, pese a que es un negocio de 7 por 24. Y se despidió de la charla con SEMANA diciendo: “En este negocio se trabaja cuando todo el mundo descansa. Y yo probablemente voy a tratar de descansar cuando todo el mundo descansa”.