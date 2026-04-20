Carlos Mario Giraldo anuncia su retiro del Éxito. Estará al frente de la compañía hasta el 30 de junio

Tras más de 18 años en el Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo anunció su retiro de la compañía, en la que en fue su gerente general en la más reciente etapa.

Ya en días pasados, Giraldo había manifestado a la junta directiva su decisión. En su gestión tuvo que enfrentar grandes retos, como la llegada de los hard discount, el cambio de accionistas y hasta la pandemia.

Bajo el liderazgo de Giraldo, la empresa vivió grandes transformaciones e innovaciones, siendo hoy una de las firmas más sólidas del país y que la tiene como la marca número 1 en el Top of Mind del sector comercio.

Carlos Mario Giraldo destacó el trabajo en equipo de la organización e hizo un recuento de algunos de los logros y alcances que en su administración tuvo la compañía: “Dejo una organización que en equipo ha logrado cosas perdurables. La marca Éxito con su formato Wow y Carulla con Fresh Market, creando valor y experiencias diferenciadas. Un negocio de ‘Venta Digital y Omnicanal’ que participa ya con cerca del 14 % de las ventas de la operación en Colombia. La compañía se ha convertido en una de las mayores comercializadoras de ropa, con marcas propias icónicas como Arkitect, Bronzini y People. Llegamos al liderazgo del negocio de centros comerciales, con Viva Envigado como un referente nacional. En alianza con Bancolombia consolidamos Puntos Colombia, la principal coalición de fidelización del país, una verdadera ‘segunda moneda’ que ya llega a cerca de uno de cada tres hogares”, afirmó.

Carlos Calleja (izquierda), presidente ejecutivo de Grupo Éxito, expresó su reconocimiento a Giraldo. Foto: Johan Toro / Semana

Por su parte, Francisco Calleja, presidente de la junta directiva del Grupo Éxito, y Carlos Calleja, presidente ejecutivo de la empresa, con quienes Carlos Mario Giraldo ha trabajado en los últimos dos años en la ejecución de la estrategia comercial, de reconversión de marcas y de consolidación del ecosistema del Grupo, resaltaron el liderazgo de Giraldo, su espíritu de servicio y su calidad humana, y agradecieron sus años de servicio a la empresa.

“Para Carlos Mario, nuestro reconocimiento y aprecio. Queremos agradecerle todo su esfuerzo, compromiso, disciplina y cariño con el que ha trabajado por el crecimiento del Grupo Éxito. Carlos será siempre un amigo de la empresa y de nosotros”, manifestó Francisco Calleja, presidente de la junta directiva del Grupo Éxito.

A su vez, Carlos Calleja, presidente ejecutivo de Grupo Éxito, expresó su reconocimiento a Giraldo: “En Carlos Mario Giraldo hemos tenido a un gran compañero y amigo. Sé del amor que tiene por los compañeros, por la empresa y que su sueño es que ella siga creciendo y fortaleciéndose, generando oportunidades para todos y construyendo país. Nosotros compartimos ese sueño tuyo y lo seguiremos haciendo realidad. El Grupo Éxito sigue siendo tu casa, siempre”.

El Éxito ya tiene a los Calleja, millonarios de El Salvador, en la junta directiva y Carlos Mario Giraldo será gerente para Colombia

Giraldo, en un mensaje a los empleados de la compañía, afirmó que durante los últimos años tuvo “la satisfacción” de acompañar la transición con el Grupo Calleja, “ingreso que no tengo duda contribuirá a hacer del Grupo Éxito una compañía todos los días más competitiva, como se evidencia en sus resultados, con una evolución muy positiva”.

En 2025, el Grupo Éxito tuvo un desempeño financiero sobresaliente, con una utilidad neta superior a los 590.000 millones de pesos, multiplicándose por más de diez veces respecto a 2024. Los ingresos netos consolidados alcanzaron los 22 billones de pesos.

“Permanece al frente un equipo directivo joven y experimentado, surgido de la sucesión interna que garantiza solidez, innovación, pero igualmente una cultura de servicio e integridad. Hemos trabajado con Francisco y Carlos Calleja en la ejecución de una estrategia comercial focalizada en un surtido amplio y una potente propuesta de ahorro para nuestros clientes, así como la gradual unificación de las tiendas hacia las marcas Éxito y Carulla. Continúa fortaleciéndose el ecosistema del Grupo Éxito, comenzando con el negocio de los centros comerciales Viva, pasando por Puntos Colombia y con el negocio de crédito con Tuya. Estoy convencido de que este es un sólido modelo que logrará resultados crecientemente positivos”, agregó Giraldo en su comunicación.

Carlos Mario Giraldo, en el anuncio de su retiro, destacó hechos como la creación del formato Éxito Wow, como el que está en el sector del Country en Bogotá. Foto: Grupo Éxito

Para Giraldo, su paso por el Éxito significó años de retos, de satisfacciones, “de grandes amigos, e innumerables aprendizajes”. Destacó, de nuevo, el trabajo colectivo “que comienza con la sonrisa y la pasión de nuestros compañeros y compañeras en las tiendas, en los centros de distribución, en las industrias de alimentos y textil y en las sedes administrativas”. Y agregó: “Su ejemplo es una combinación de inspiración y compromiso. Nuestros socios comerciales (proveedores) son un pilar fundamental para el Grupo Éxito y nuestros clientes, con su lealtad, el centro de nuestra actividad”.

Agradeció a los trabajadores del Éxito, por su energía “inagotable”, alegría “permanente” y compromiso “sin límites”. Y recordó una frase: “Estas posiciones son prestadas y sirven ante todo para servir”. También agradeció a su familia (su esposa, Ana Margarita, y a sus hijas), “soporte en los momentos de dificultad”.

Uno de los negocios más dinámicos del Éxito es el textil, con marcas como Arkitect y Bronzini. Foto: Archivo Semana

Giraldo se despidió en su comunicación, convencido de que el Grupo Éxito “alcanzará nuevas cimas y mantendrá la innovación, diferenciación y eficiencia en su ADN. Hay dos maneras de hacer las cosas “bien o mal”; sigámoslas haciendo bien por nuestros clientes y por Colombia. Sí mantenemos el beneficio de nuestro país como brújula y el trabajo honesto y como hábito permanente, el futuro, pienso, continuará siendo promisorio e inspirador para todos”, concluyó.

El nombramiento del nuevo gerente general de Grupo Éxito Colombia será anunciado en los próximos días, tras la respectiva aprobación de la junta directiva de la empresa.