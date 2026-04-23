Grupo Éxito nombró a Juan Lucas Vega Palacio como nuevo gerente general; este es su perfil

Durante esta semana, el mundo empresarial colombiano recibió una nueva noticia tras un movimiento directivo en uno de los grupos empresariales más importantes. Carlos Mario Giraldo, gerente general del Grupo Éxito, anunció su salida del cargo y de la compañía, luego de 18 años de permanecer en ella.

Tras el movimiento, en la mañana de este viernes se conoció que Juan Lucas Vega Palacio fue nombrado como el nuevo gerente general del Grupo Éxito en Colombia. Vega Palacio se desempeñó desde 2013 como vicepresidente inmobiliario de la compañía, cargo en el cual tuvo un destacado desempeño al desarrollar el negocio inmobiliario del Grupo Éxito, además de convertir la marca Viva en una de las más importantes de centros comerciales en Colombia y liderar proyectos de expansión y transformación del retail en el país.

Bajo el liderazgo de Vega, el negocio inmobiliario del Grupo Éxito alcanzó 807 mil m² de área arrendable y 98% de ocupación. Foto: Colprensa

Es importante destacar que en su perfil es ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con estudios complementarios en Finanzas de la NYU Stern School of Business, en Nueva York, y un MBA de INSEAD Business School, en España.

Adicional a ello, tiene una experiencia de más de 20 años liderando el crecimiento, la expansión y la transformación de negocios de retail y real estate en Latinoamérica. Cuenta con una amplia experiencia en expansión multipaís, creación de plataformas comerciales y generación de valor.

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Juan Lucas Vega Palacio asumirá como nuevo gerente general del Grupo Éxito desde el 1 de julio. Foto: Diego Andrés Zuluaga

El nuevo directivo asumirá el cargo de gerente general del Grupo Éxito en Colombia a partir del 1 de julio de este año.

Entre los avances y logros que presentó como vicepresidente inmobiliario se encuentran varios hitos. Al cierre de 2025, el negocio inmobiliario del Grupo operó más de 807 mil metros cuadrados de área bruta arrendable (GLA) en activos comerciales, con un nivel de ocupación del 98 %.

Por su parte, el portafolio de activos Viva Malls alcanzó un valor de $4 billones de pesos, con un margen EBITDA del 80,7 %, reafirmándose como un activo estratégico para el Grupo Éxito.

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