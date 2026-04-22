Nequi desmintió diversos mitos sobre el uso de sus servicios; la billetera digital entregó nueva información a sus usuarios

Nequi, una de las principales billeteras digitales del país, compartió nueva información para los usuarios que utilizan sus servicios. La marca desmintió diversos mitos y rumores sobre las operaciones que ofrece.

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Según la Superintendencia Financiera, entre 2021 y 2025 el uso de internet y aplicaciones móviles aumentó del 35,7 % al 66,6 % de las operaciones del sistema financiero.

Nequi señaló que no existe una opción que permita retirar dinero sin permiso del dueño de la cuenta; esto se da luego de una serie de rumores que señalaban posibles fragilidades en el sistema.

Nequi aclaró diversos mitos sobre sus servicios. Foto: Montaje: SEMANA con fotos de Getty Images y Nequi

“No existe ningún botón o funcionalidad en Nequi que permita sacar plata de la cuenta de otra persona sin su consentimiento en ninguna circunstancia. En la app sí existe la opción ‘Pedir’, una herramienta que desde hace varios años permite solicitar dinero entre personas de manera voluntaria. Por ejemplo, se puede usar para pedirle a un amigo que también usa Nequi que pague su parte de la salida del fin de semana o lo que le corresponde del domicilio que pidieron en conjunto”, señaló Nequi.

La marca señala que la persona que recibe la solicitud siempre debe revisarla y aprobarla para que la plata se debite de su cuenta; sin esa aprobación, la plata no se mueve del disponible de la persona.

Desde Nequi recomiendan aceptar únicamente solicitudes que se reconozcan, o que se estén esperando, y revisar siempre los datos de quien está haciendo la solicitud antes de aprobar cualquier movimiento en la app.

Nequi aclaró cómo solicitar el dinero tras una transferencia errónea. Foto: SEMANA - Nequi

¿Qué pasa al momento de enviar el dinero por error a otra cuenta?

Nequi señala que, en el momento en que se transfiere plata a un número equivocado, el movimiento no puede cancelarse ni revertirse automáticamente. Una vez se completa el envío, el dinero pasa directo a la cuenta del destinatario y no puede retirarse de la cuenta receptora sin su autorización.

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En estos casos, la persona tiene dos opciones para solicitar la devolución desde el historial de Movimientos en la app:

Para eso, la persona tiene que:

1. Ingresar a “Movimientos” y seleccionar la transacción.

2. Dar clic en seleccionar en: “¿Algún problema con este movimiento?” y “Enviaste a un número equivocado o persona incorrecta” y diligenciar la información que allí se solicita.

Segundo, puede utilizar la opción de ‘Pedir’ que se encuentra en la app; para hacerlo, solo debe:

1. Entrar a tu Nequi, ir al signo pesos ($).

2. Elegir la opción “Pide”, seleccionar “A un Nequi” e ingresar el número de celular, el valor del dinero que quieres recuperar y un mensaje explicando lo ocurrido.