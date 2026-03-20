Nequi anuncia 300.000 cupos de formación en inteligencia artificial y computación en la nube; así puede aplicar

La llegada de la inteligencia artificial ha permitido que muchos procesos se realicen de una manera más ágil y confiable; por esta razón, Nequi Negocios anunció una nueva iniciativa para los usuarios de la billetera digital.

Por esta razón, cada vez más jóvenes andan sin un solo peso en efectivo en la billetera

Nequi Negocios y Amazon Web Services (AWS) anunciaron una colaboración para ofrecer formación gratuita en inteligencia artificial y computación en la nube, con un enfoque claro en fortalecer las capacidades digitales de emprendedores, trabajadores independientes y pequeñas empresas. La iniciativa ofrece 300.000 cupos para las personas que cumplan los requerimientos de las dos marcas.

Nequi busca contribuir a la educación financiera del país. Foto: Montaje: El País

Los interesados deberán registrarse directamente a través del sitio web https://nequi.awsentrena.com, con un proceso simple que solo requiere nombre, apellido, género, correo electrónico y número de celular.

“En Nequi creemos que el progreso empieza cuando las personas tienen herramientas claras para salir adelante. Eso también significa que puedan entender y usar la tecnología a su favor. Con esta colaboración con AWS queremos acercar conocimientos en inteligencia artificial y computación en la nube para que más personas puedan fortalecer sus habilidades y hacer crecer sus negocios a su propio ritmo. Es aquí donde Nequi Negocios cobra igualmente relevancia; seguimos buscando opciones para que las personas puedan manejar sus emprendimientos, negocios o pymes de forma digital y fácil”, afirmó María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de Nequi.

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Los participantes tendrán acceso a materiales en español, sesiones en vivo con expertos y un asistente virtual basado en inteligencia artificial que los acompañará durante el proceso de aprendizaje. Además, al finalizar los módulos, podrán obtener certificaciones digitales respaldadas por AWS.

Nequi busca beneficiar a sus usuarios por medio de la oferta de aprendizaje. Foto: Cortesía

Daniel Saldarriaga, gerente general de AWS para Colombia señaló “Junto a aliados estratégicos como Nequi, capacitaremos a 300,000 colombianos en estas habilidades y ofreceremos adicionalmente una ruta de contenido especial para emprendedores, para que puedan fortalecer sus negocios, acelerar la innovación y construir el país que queremos".

Por medio de los canales de atención de las dos marcas, las personas podrán encontrar mayor información sobre los procesos formativos. Además, que las personas no deberán realizar pagos o acudir a terceros para acceder a los cursos.

“Nuestro compromiso es simple pero ambicioso; queremos eliminar las barreras y temores que hoy impiden a miles de personas dar el primer paso hacia la transformación digital. Queremos que cada colombiano pueda usar la tecnología para transformar su carrera, impulsar sus proyectos y contribuir al desarrollo económico y social de Colombia”, puntualizó Saldarriaga.