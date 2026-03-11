Oficial: Nequi se separa de Bancolombia, ya hay fecha definitiva. ¿Cuáles serán los principales detalles?

Nequi, una de las principales billeteras digitales del país, anunció cambios significativos para su operación. Por medio de una comunicación oficial, la marca destacó que recibió autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para operar como Nequi S. A. Compañía de Financiamiento.

“Mediante la Resolución 2002 del 31 de octubre de 2025, Nequi recibió autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para operar como Nequi S. A. Compañía de Financiamiento. Esta autorización permite llevar a cabo las actividades propias de una compañía de financiamiento en todo el territorio nacional y así seguir acompañando el día a día de sus clientes”, destaca Nequi.

La billetera digital señala que, a lo largo del año, se seguirán puliendo los detalles del proceso para poder entrar en operación como compañía de financiamiento independiente de Bancolombia, será entre el tercer y cuarto trimestre del año. Los detalles finales del desarrollo serán informados por medio de los canales de atención con los que cuenta la entidad.

Los usuarios deben conocer los detalles del proceso. Foto: Montaje: SEMANA con fotos de Getty Images y suministradas

“Proyectamos que la operación como Nequi S. A. Compañía de Financiamiento se dé entre el tercer y cuarto trimestre de 2026. Informaremos oportunamente nuestro inicio de operación como Nequi S. A. (independiente de Bancolombia S. A.) a través de nuestros canales oficiales”, puntualizó Nequi.

Por otra parte, la empresa informó que los usuarios pueden estar tranquilos, debido a que el proceso de independencia no traerá cambios en los servicios.

“La experiencia, los canales de atención y los productos de Nequi siguen ahí para todos. Continuaremos trabajando como lo hemos venido haciendo hasta el momento, entregándoles a las personas soluciones financieras de forma fácil, simple y segura”, aclaró la marca.

Declaraciones realizadas por Nequi frente al proceso

En primer lugar, se informó que Nequi es y seguirá siendo parte del Grupo Cibest, y que el otorgamiento de esta autorización no implica la operación inmediata de Nequi S. A. Compañía de Financiamiento.

Nequi S. A., como compañía de financiamiento, iniciará sus operaciones una vez finalicen todos los trámites adicionales que deben realizarse en este tipo de procesos para operar como entidad financiera.

Nequi recibió autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para operar como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento. Foto: SEMANA - Nequi

“Nos tomaremos el tiempo de ir paso a paso, sintiéndonos confiados para asegurar un servicio impecable para nuestros clientes”, puntualiza Nequi.