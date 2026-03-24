SEMANA: ¿Cuál es el balance de Bancolombia en 2025?

Juan Carlos Mora (J. C. M.): El 2025 fue un año con muchos acontecimientos para esta organización; entre ellos, resalto la creación del Grupo Cibest, que nació en mayo pasado, permitiéndonos evolucionar en un proceso estratégico de generación de valor y de flexibilidad para poder separar la actividad de banco de la actividad de compañía matriz. Hoy ya tenemos una compañía matriz, que es Cibest y que es dueña del 100 % de Bancolombia y del resto de negocios.

Asimismo, con la creación de Cibest pudimos hacer una recompra de acciones, que fue autorizada por la Asamblea y fue muy exitosa, pues las acciones tuvieron una valorización muy buena, que fluctuó entre el 70 % y el 103 %, y el que más aumentó de precio fue el ADR. Eso implicó una transferencia de valor directa a los accionistas. Esta reorganización también nos permitió evaluar muy bien nuestras inversiones y optimizar el portafolio, lo cual nos llevó a la decisión de vender Banistmo (operación en Panamá).

SEMANA: ¿Tras esa venta, cómo queda conformado entonces el Grupo Cibest?

J. C. M.: Banistmo, temporalmente, mientras sale por completo; Bancolombia; Banco Agrícola en El Salvador; Banco Agromercantil en Guatemala; Wenia (plataforma de criptoactivos); Wompi (pasarela de pagos) y Renting Colombia.

Cibest: la evolución del Grupo Bancolombia para seguir creciendo

SEMANA: ¿Y Nequi?

J. C. M.: Nequi está aún bajo la sombrilla de Bancolombia, aunque se encuentra en un proceso de separación que ocurrirá este año. Esto porque a finales de 2025 la Superintendencia Financiera le aprobó su licencia como compañía de financiamiento comercial. Esperamos independizarla para el segundo o tercer trimestre de este año. A partir de ese momento, Nequi quedará como una inversión del Grupo Cibest, aclarando que para los clientes eso no cambia nada; sigue el mismo servicio que tienen hoy.

SEMANA: Este año ustedes tuvieron un episodio complicado de caída de los sistemas de Bancolombia. ¿Qué fue lo que pasó?

J. C. M.: Primero que todo, quiero reiterar nuestras disculpas a las personas que afectamos, pues sabemos lo importante que es tener disponibilidad del dinero. Durante los dos días y medio que tuvimos de indisponibilidad, las personas naturales pudieron mover su dinero entre cuentas de Bancolombia, hacer retiros en efectivo y pagos con tarjetas, aunque hubo una clara afectación del servicio. El problema se originó en nuestro proceso de modernización. Estábamos migrando el datacenter en Bogotá y el proveedor encargado presentó una falla que provocó una desincronización entre los sistemas, lo que afectó la operación. Esta situación nos dejó aprendizajes no solo en disponibilidad, sino también en la necesidad de habilitar mecanismos alternativos para que las personas puedan mover su dinero en momentos de contingencia. En ello estamos trabajando y esperamos tenerlo listo hacia mediados de año. Claramente, las empresas fueron las más afectadas.

Las caídas del servicio de Bancolombia y Nequi se han originado en algunas fallas de sus procesos de actualización tecnológica, pues cada vez procesan más transacciones. Foto: Montaje: SEMANA con fotos de Getty Images y suministradas

SEMANA: ¿Compensaron a los afectados?

J. C. M.: Sí, hicimos una evaluación de las reclamaciones y compensamos a las personas que se afectaron porque no pudieron efectuar un pago, por ejemplo de impuestos, que tienen unas fechas específicas.

SEMANA: ¿Qué han hecho para que esto no impacte la relación de los clientes con el banco?

J. C. M.: La construcción de confianza se da cuando las personas pueden mover su dinero, y nosotros estamos trabajando de manera incansable para que siempre haya alternativas de movimiento de dinero.

Oficial: Nequi se separa de Bancolombia, ya hay fecha definitiva. ¿Cuáles serán los principales detalles?

SEMANA: La caída del sistema también se ha presentado con frecuencia con Nequi…

J. C. M.: Es más una percepción: si Nequi se cae y luego vuelve a fallar tiempo después, la gente cree que ocurre con frecuencia, cuando en realidad llevaba 365 días sin interrupciones. Además, estas caídas responden, en parte, a su propio crecimiento: hoy cuenta con 27 millones de usuarios, frente a los 16 millones de Bancolombia, con algunos compartidos. También obedecen al proceso de modernización tecnológica necesario para soportar el alto volumen de operaciones, que en algunos días alcanza entre 70 y 80 millones de transacciones. Afortunadamente, en 2026 vamos muy bien en estabilidad con Nequi.

SEMANA: El año pasado realizaron inversiones por cerca de 785.000 millones de pesos, y para este año planean 1,6 billones, ¿a qué van a destinar ese dinero?

J. C. M.: Mayoritariamente en tecnología y seguridad, pero Nequi también va a ser una inversión importante. Después de que se separe del banco, la vamos a capitalizar con cerca de 500.000 millones de pesos. La idea es que con eso siga desarrollando sus capacidades y productos y pueda ofrecer servicios adicionales. Vale la pena señalar que Nequi hoy tiene una cartera de 1,6 billones de pesos prestados a más de 700.000 colombianos y el 31 % de ellos no había tenido crédito formal nunca. Son préstamos promedio de 2,5 millones de pesos.

Bancolombia; Banco Agrícola en El Salvador; Banco Agromercantil en Guatemala, Wenia (plataforma de criptoactivos), Wompi (pasarela de pagos) y Renting Colombia son los principales activos del Grupo Cibest. Foto: Cortesía Bancolombia

SEMANA: ¿Y cómo está la calidad de la cartera de Nequi, considerando que el crédito digital puede implicar mayores riesgos?

J. C. M.: Nosotros nos demoramos para empezar con el crédito porque estábamos aprendiendo de la modalidad digital y, de hecho, en abril de este año Nequi cumple 10 años. Fue un proceso de prueba y error en el que empezamos a otorgar crédito y nos fue regular, hasta que encontramos un mecanismo para hacerlo bien por este canal y hoy la cartera vencida está dentro de los parámetros que estamos esperando.

SEMANA: ¿Cómo va el plan de llevar a Nequi a otros de los países en donde tienen operación?

J. C. M.: Ya lanzamos en El Salvador y en Guatemala. Vamos creciendo bien; es un proceso que toma tiempo.

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SEMANA: ¿Y desde acá se pueden hacer giros a un Nequi de El Salvador o de Guatemala?

J. C. M.: No se puede porque son plataformas independientes. Se podría hacer a través de Wenia.

SEMANA: ¿Y cómo va esa apuesta de ustedes por los criptoactivos?

J. C. M.: Va creciendo muy bien. Es una alternativa que requiere comprensión y confianza por parte de los usuarios, mientras nosotros seguimos aprendiendo qué productos funcionan y cómo incorporar nuevas funcionalidades. Además, no es lo mismo Bitcoin que la posibilidad de invertir en dólares digitales, obtener rendimientos o enviar dinero de forma fácil, rápida y económica. Hoy, desde una cuenta de ahorros de Bancolombia, es posible transferir recursos a Wenia y, desde allí, enviarlos a Estados Unidos de manera inmediata y a una fracción del costo. Lo clave es que estamos aprendiendo a integrar la tecnología en lo que hacemos. Por ejemplo, vemos un gran potencial en la tokenización: convertir cualquier activo —como una bodega o un edificio— en tokens digitales. Al hacerlo, el activo queda digitalizado, se facilitan las garantías y se vuelve mucho más sencillo venderlo o atraer inversionistas.

SEMANA: ¿Y ya empezaron con la tokenización?

J. C. M.: Sí, ya estamos experimentando; además, podemos conectar con nuestra operación en El Salvador, país que tiene una regulación muy propicia para este tema. Allá ya tenemos una operación autorizada para hacer tokenización, que luego nos servirá para Colombia. Y además también nos va a permitir ofrecerles, por ejemplo, a los usuarios de Nequi cuentas en dólares digitales. Va a estar disponible muy pronto.

A través de Nequi se ofrecerá acceso a dólares digitales, que son representaciones electrónicas del dólar estadounidense que sirven para enviar dinero rápido y barato, ahorrar o invertir dentro del ecosistema cripto. Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Cuál es hoy la foto del Grupo Cibest?

J. C. M.: El grupo Cibest tiene 33 millones de clientes, 34.000 empleados, cerca de 6.000 oficinas bancarias, 30.000 corresponsales bancarios y unos 5.500 cajeros automáticos. Después de Colombia, la operación más grande era la de Panamá, pero tras la salida de Banistmo, pasa a ser El Salvador.

SEMANA: ¿Cómo recibe la nueva carga de impuestos que trajo para el sector la más reciente emergencia económica?

J. C. M.: Esta emergencia económica impone a los bancos un impuesto al patrimonio del 1,6 %, que consideramos excesivo y discriminatorio frente a otros sectores. Además, ya enfrentamos una carga mayor en renta: mientras la tarifa general es del 35 %, para el sector financiero es del 40 %. Seguir aumentando los impuestos a una sola actividad reduce la competitividad de la economía colombiana, limita la disponibilidad de crédito y frena el desarrollo por una visión de corto plazo centrada en el recaudo.

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SEMANA: Sin embargo, en el Gobierno afirman que, pese a las medidas tributarias y laborales, la economía y los resultados empresariales van bien; ¿qué decir ante eso?

J. C. M.: Eso es relativo. Las entidades financieras deben ser grandes para ser resilientes. Pero, en términos de retorno, un inversionista espera rentabilidad y, en Colombia, el sector financiero estuvo cerca del 10 % el año pasado. Hoy, un CDT puede ofrecer más que eso; es decir, resulta más atractivo que invertir en la banca. No se trata de una actividad extraordinariamente rentable, sino de un negocio de gran escala por el tamaño del patrimonio involucrado. Aun así, esperamos una normalización: que el sector avance y los retornos se ubiquen entre el 14 % y el 15 %, en línea con muchas otras industrias.