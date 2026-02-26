Empresas

Bancolombia dice que ya arregló falla en servicios bancarios: reporta normalidad y anuncia compensación por la situación

La entidad se pronunció hacia el medio día sobre la situación.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Esteban Felipe Feria Quintero

Esteban Felipe Feria Quintero

26 de febrero de 2026, 12:03 p. m.
Bancolombia emitió un nuevo comunicado al medio día de este 26 de febrero, reportando nuevamente normalidad en sus servicios en plataformas.
Bancolombia emitió un nuevo comunicado al medio día de este 26 de febrero, reportando nuevamente normalidad en sus servicios en plataformas. Foto: Cortesía Bancolombia

Hacia el medio día de este 26 de febrero, Bancolombia emitió un comunicado en el que anunció la disponibilidad de sus servicios para los millones de usuarios.

A través de un mensaje, aseguraron que todos los servicios están disponibles, entre los que se encuentran la App Mi Bancolombia, la Sucursal Virtual Personas y los servicios empresariales como la Sucursal Virtual Empresas, Sucursal Virtual Negocios, Sucursal Filiales del Exterior, App Negocios, Host to Host y Sebra.

Los cajeros de Bancolombia se han visto afectados este 24 de octubre por fallos.
El banco aseguró que ya hay disponibilidad de todos sus servicios. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Además, indicaron que se pueden seguir usando cajeros, corresponsales bancarios y sucursales en jornada continua.

El banco precisó que los usuarios deben tener en cuenta dos aspectos. El primero es que las transacciones que hicieron en sus oficinas tomarán un tiempo en ajustarse.

Empresas

Cámara de Comercio de Bogotá anuncia que formalizará más de 33.000 empresas: las cifras para 2026

Empresas

Presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, dice qué pasará con la quincena de millones de personas: “Plan B”

Empresas

Bogotá es una de las mejores ciudades para emprender en Latinoamérica. Estas son las razones

Empresas

Bancolombia amanece caído otra vez: sus servicios no están disponibles y hay preocupación por pago de la quincena

Empresas

El impuesto al plástico de un solo uso que tomó por sorpresa a los importadores. Muchos no estaban preparados

Empresas

La cadena de gimnasios SmartFit cambia de dueños

Empresas

Grupo Éxito destapa resultados y anuncia nuevas vacantes para sus supermercados: salarios de hasta $7 millones

Tecnología

Fallas en Bancolombia: ¿qué pasó con la plataforma y cuándo se restablecerá el servicio?

Macroeconomía

Vuelve y juega: Bancolombia registra fallas en sus servicios. “Estamos frente a un nuevo escenario desafiante”

Macroeconomía

SuperFinanciera investiga a Bancolombia tras caída de su plataforma: casi 8.000 quejas en 2 días; detalles de lo que sucedió

Dian y MinAmbiente anuncian reglas para importación de plásticos de un solo uso: esta es la directriz

“Si te viste afectado, te devolveremos lo que corresponde, las compensaciones las haremos de forma automática y las verás en los próximos días como un abono en tu cuenta”, indica la entidad.

Bancolombia le explica paso a paso, que debe hacer si se le presenta esta situación
El banco dio algunas recomendaciones a los usuarios. Foto: Montaje El País

Adicional a ello, precisaron que están revisando caso a caso, por lo que si los usuarios tienen alguna duda sobre sus movimientos y transacciones, el equipo del banco está preparado para hacer el acompañamiento.

Es importante tener en cuenta que la Superintendencia Financiera se pronunció hace algunas horas tras la situación. Aseguró que crearon un canal de apoyo para que Bancolombia atienda prioritariamente las inconformidades derivadas de la actual contingencia con sus servicios.

Presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, dice qué pasará con la quincena de millones de personas: “Plan B”

Si usted es un usuario afectado, puede escribir al correo contibancolombia@superfinanciera.gov.co.

Bancolombia se pronunció tras intermitencias en su app
Bancolombia se pronunció sobre las intermitencias en su app. Foto: Crédito: Fotomontaje Semana/Getty

Es importante también que verifique los servicios, el saldo disponible y demás elementos en su plataforma. En caso de que vea anomalías, pagos o cobros que no conoce u otro tipo de transacciones, entre otras situaciones, se deberá comunicar con el banco directamente, pues puede que existan rezagos tras las fallas repetidas que se han dado durante los últimos días y que han tenido a millones de clientes en vilo.

Más de Empresas

x

Cámara de Comercio de Bogotá anuncia que formalizará más de 33.000 empresas: las cifras para 2026

VII Congreso Iberoamericano CEAPI JORNADA MUJER, EMPRESA Y LIDERAZGO EN IBEROAMÉRICA

Presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, dice qué pasará con la quincena de millones de personas: “Plan B”

Bogotá es una de las mejores ciudades de la región para crear o invertir en una startup.

Bogotá es una de las mejores ciudades para emprender en Latinoamérica. Estas son las razones

Bancolombia se pronunció tras intermitencias en su app

Bancolombia amanece caído otra vez: sus servicios no están disponibles y hay preocupación por pago de la quincena

Plásticos de un solo uso

El impuesto al plástico de un solo uso que tomó por sorpresa a los importadores. Muchos no estaban preparados

Cadena de gimnasios Smartfit

La cadena de gimnasios SmartFit cambia de dueños

Grupo Éxito busca personal para ganar sueldos de hasta $7 millones.

Grupo Éxito destapa resultados y anuncia nuevas vacantes para sus supermercados: salarios de hasta $7 millones

Mangostino

SIC declaró protección frente a denominación de origen “Mangostino de Mariquita”: esta es la razón

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg

Medidas de emergencia económica le costarán $330.000 millones a generadores de energía que podrían llegar al usuario

Noticias Destacadas