Bancolombia dice que ya arregló falla en servicios bancarios: reporta normalidad y anuncia compensación por la situación

Hacia el medio día de este 26 de febrero, Bancolombia emitió un comunicado en el que anunció la disponibilidad de sus servicios para los millones de usuarios.

A través de un mensaje, aseguraron que todos los servicios están disponibles, entre los que se encuentran la App Mi Bancolombia, la Sucursal Virtual Personas y los servicios empresariales como la Sucursal Virtual Empresas, Sucursal Virtual Negocios, Sucursal Filiales del Exterior, App Negocios, Host to Host y Sebra.

El banco aseguró que ya hay disponibilidad de todos sus servicios. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Además, indicaron que se pueden seguir usando cajeros, corresponsales bancarios y sucursales en jornada continua.

El banco precisó que los usuarios deben tener en cuenta dos aspectos. El primero es que las transacciones que hicieron en sus oficinas tomarán un tiempo en ajustarse.

“Si te viste afectado, te devolveremos lo que corresponde, las compensaciones las haremos de forma automática y las verás en los próximos días como un abono en tu cuenta”, indica la entidad.

El banco dio algunas recomendaciones a los usuarios. Foto: Montaje El País

Adicional a ello, precisaron que están revisando caso a caso, por lo que si los usuarios tienen alguna duda sobre sus movimientos y transacciones, el equipo del banco está preparado para hacer el acompañamiento.

Es importante tener en cuenta que la Superintendencia Financiera se pronunció hace algunas horas tras la situación. Aseguró que crearon un canal de apoyo para que Bancolombia atienda prioritariamente las inconformidades derivadas de la actual contingencia con sus servicios.

Si usted es un usuario afectado, puede escribir al correo contibancolombia@superfinanciera.gov.co.

Bancolombia se pronunció sobre las intermitencias en su app. Foto: Crédito: Fotomontaje Semana/Getty

Es importante también que verifique los servicios, el saldo disponible y demás elementos en su plataforma. En caso de que vea anomalías, pagos o cobros que no conoce u otro tipo de transacciones, entre otras situaciones, se deberá comunicar con el banco directamente, pues puede que existan rezagos tras las fallas repetidas que se han dado durante los últimos días y que han tenido a millones de clientes en vilo.