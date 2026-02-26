Economía

Presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, dice qué pasará con la quincena de millones de personas: “Plan B”

Asegura que, tras los esfuerzos, esperan solucionar la situación este 26 de febrero.

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 11:46 a. m.
Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, se pronunció tras las fallas que Bancolombia ha registrado desde hace días. Millones de usuarios han sido afectados y las soluciones, hasta el momento, han sido parciales.
Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, se pronunció tras las fallas que Bancolombia ha registrado desde hace días. Millones de usuarios han sido afectados y las soluciones, hasta el momento, han sido parciales. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Las fallas persisten y los usuarios de Bancolombia, uno de los bancos más grandes del país, aún no ven una solución a las reiteradas fallas que ha registrado el aplicativo Mi Bancolombia —entre otros servicios que se cayeron—, con el cual millones realizan transacciones como giros, pagos, retiros, entre otros servicios.

Aunque la plataforma estuvo disponible poco menos de 48 horas tras una primera falla masiva, volvió a apagarse en la noche del 25 de febrero por decisión del banco con el objetivo, supuestamente, de acabar con los problemas. Sin embargo, en la mañana de este jueves 26, la falla continúa.

En 1975 el entonces Banco de Colombia instaló el primer cajero electrónico en Medellín.
Bancolombia, en el ojo del huracán por una nueva falla en sus servicios web. Foto: Cortesía Bancolombia

El presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, se pronunció tras la situación y aseguró que actualmente el banco realiza una mesa de crisis para solucionar la coyuntura.

Una de las dudas de los clientes del banco es qué pasará con el pago de la nómina, este viernes 27 de febrero, de millones de trabajadores que tienen sus cuentas con Bancolombia, dada la intermitencia de los servicios y la llegada del último día hábil del mes.

Gerente de Nubank cuestionó a bancos que presentan fallas en las apps: “Es inaceptable que una entidad se caiga por días”

Mora aseguró que, con los esfuerzos para restablecer la plataforma, esperan que el momento de la quincena llegue “de manera adecuada”.

“De todas maneras, estamos trabajando en opciones contingentes que permitan que esos recursos puedan moverse de manera adecuada, pero esperamos no tener que usar esa contingencia”, indicó.

Juan Carlos Mora Uribe
Juan Carlos Mora Uribe, presidente de Bancolombia, reveló cuáles son los planes de la entidad ante la falla de su aplicativo en dispositivos móviles. Foto: Bancolombia

Aunque Mora no se refirió exactamente a los mecanismos opcionales en caso de que el banco no esté disponible para el día de pago de nóminas, aseguró que se consideraría una alternativa para maniobrar con otros bancos.

SuperFinanciera investiga a Bancolombia tras caída de su plataforma: casi 8.000 quejas en 2 días; detalles de lo que sucedió

Pese a la idea de un plan B, el directivo aseguró que todos los esfuerzos del banco están dispuestos para solucionar la problemática este 26 de febrero y evitar un rezago en sus clientes con la extensión de la indisponibilidad de los servicios.

JUAN CARLOS MORA
Juan Carlos Mora, Presidente Bancolombia, dijo que la entidad tiene un plan B en caso de que no puedan solucionar la falla en época de pagos de nómina. Foto: Pilar Mejia

En 1975 el entonces Banco de Colombia instaló el primer cajero electrónico en Medellín.

Bogotá es una de las mejores ciudades de la región para crear o invertir en una startup.

Bancolombia se pronunció tras intermitencias en su app

Plásticos de un solo uso

Cadena de gimnasios Smartfit

Grupo Éxito busca personal para ganar sueldos de hasta $7 millones.

Mangostino

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg

