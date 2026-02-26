Empresas

Bancolombia amanece caído otra vez: sus servicios no están disponibles y hay preocupación por pago de la quincena

La ‘app’ del banco no permite realizar ningún tipo de transacción. La entidad se pronunció.

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 6:22 a. m.
Bancolombia se pronunció tras fallas en su app.
Bancolombia se pronunció tras fallas en su app. Foto: Crédito: Fotomontaje Semana/Getty

En la mañana de este 26 de febrero, los usuarios de Bancolombia, reconocido banco con gran número de usuarios, aseguraron en redes sociales que nuevamente la entidad está presentando fallas en su plataforma para dispositivos móviles. El banco se pronunció a primera hora asegurando que desde la noche anterior se encuentran realizando un nuevo mantenimiento y que la app aún no logra retomar su funcionamiento.

“Sin excusas. Con transparencia. Vamos avanzando. El proceso que iniciamos anoche no ha finalizado. Daremos avances cada dos horas a nuestros clientes y la opinión pública”, indicó el banco, reportando cuáles son los servicios que se encuentran activos.

En 1975 el entonces Banco de Colombia instaló el primer cajero electrónico en Medellín.
Bancolombia volvió a registrar fallas en su plataforma en dispositivos. Foto: Cortesía Bancolombia

Indicó que, por el momento, se podrá transferir dinero a cuentas inscritas y no inscritas de Bancolombia en la app Mi Bancolombia, además de retiros en cajeros electrónicos y corresponsales bancarios.

También están disponibles los pagos con tarjetas débito, físicas y virtuales. Sin embargo, en compras físicas, solo está disponible la opción de contacto por hasta montos de $ 300.000. Si son mayores, deberá usar el chip en datáfonos. Es decir, insertar la tarjeta o deslizarla por el aparato.

Gerente de Nubank cuestionó a bancos que presentan fallas en las apps: “Es inaceptable que una entidad se caiga por días”

En la noche del pasado 25 de febrero, el banco aseguró que los canales no estarían disponibles, dado que el proceso es necesario para estabilizar sus servicios.

Las llamadas de números desconocidos la mayoría de veces son estafas.
Bancolombia volvió a registrar fallas en su plataforma en dispositivos. Foto: Getty Images

La situación ha despertado nuevas críticas de los usuarios, quienes aseguran que no pasaron más de 24 horas tras la última falla y la plataforma ya vuelve a presentar intermitencias.

Adicional a ello, se han elevado las preocupaciones, dado que el último día hábil de febrero es mañana, viernes 27, por lo que muchas empresas se alistan para pagar nóminas, y podrían demorarse dependiendo de la recuperación de las plataformas del banco y de los servicios en su totalidad.

A pesar del aumento de las tasas del Banco de la República en enero, el mercado ve una inflación persistente. ¿Vendrán más alzas?

Además, muchos usuarios podrían ver inconvenientes al hacer pagos o retiros en caso de que la situación no se normalice rápidamente.

Nuevamente, este viernes 24 de octubre, Bancolombia y Nequi presentan fallas en sus servicios.
Nuevamente, este jueves 26 de febrero, Bancolombia presentó fallas en sus servicios. Foto: Montaje: SEMANA con fotos de Getty Images y suministradas

