JetSmart, en la lupa del MinTrabajo luego de hallar riesgo sanitario en sus aviones: “Solo los limpian una vez al día”

Durante la semana pasada, el Ministerio del Trabajo inició formalmente una visita a las instalaciones de la aerolínea JetSmart, ubicadas en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, como parte de una inspección en el marco de actividades rutinarias de control.

En un principio, la empresa aseguró que la visita no correspondía a quejas formales, investigaciones en curso ni a la existencia de denuncias o irregularidades asociadas a la operación de JetSmart en Colombia.

Informe oficial advierte deficiencias en limpieza y manejo de alimentos en vuelos de JetSmart en Colombia. Foto: Getty Images

Pese a ello, en las últimas horas se conoció el informe realizado por la cartera a la empresa, en el que se detallaron algunas anomalías que presentan los aviones en materia sanitaria.

De acuerdo con Portafolio, el acta del Ministerio, de 29 páginas, detalló que la inspección se realizó luego de que el Sindicato de los Trabajadores del Transporte Aéreo Colombiano, Servicios Logísticos y Conexos (Sintratac), recibiera denuncias de trabajadores de la empresa, como tripulantes de mando y de cabina, sobre incumplimientos de normas sanitarias, las cuales están, a su vez, consignadas en el Reglamento Aeronáutico Colombiano.

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Tripulantes habrían asumido labores de aseo sin condiciones adecuadas, según acta del Ministerio. Foto: JetSmart/ Coprensa

Indicaron que el aseo se realizaba solo una vez al día en las aeronaves y que, durante los tránsitos entre vuelos, no hay personal de limpieza suficiente. Por esta razón, los tripulantes de cabina quedan a cargo de esas funciones.

Dentro del acta, las inspectoras precisan que estos mismos trabajadores encargados del aseo también deben manipular los alimentos y bebidas de manera inmediata. Estos están destinados al consumo humano y la empresa, por su parte, no les provee elementos de protección personal para ello, por lo que esto representa un riesgo sanitario.

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Las inspectoras también evidenciaron que, en uno de los vuelos, el equipaje del capitán obstruía el área del extintor de la cabina de mando. Además, había residuos de comida en la cabina, cables eléctricos desorganizados con multitomas en el puesto de trabajo, señalización de evacuación obstruida, pisos en mal estado y desniveles sin demarcar en las zonas de circulación del personal, entre otros.

Tras la revisión, la cartera ordenó la reparación y la contratación de nuevo personal de limpieza en un plazo máximo de dos meses.