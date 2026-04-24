Hay nuevo líder en el top of mind de los colombianos adultos, al tiempo que crecen las señales de desgaste en la recordación

El ranking entre las diez marcas más recordadas del país, a nivel general, es decir, sin mediar ninguna categoría, trajo para este año dos hechos relevantes. Por una parte, el ‘enroque’ en los dos primeros lugares. Coca-Cola lideró la medición y desplazó a Diana, que en 2025 estuvo en lo más alto del podio, seguida de la popular marca de gaseosas.

Y, por otro, el protagonismo sectorial: tres marcas del sector lácteo están en el top 10: Colanta, Alpina y Alquería; dos de arroz (Diana y Roa) también ocupan lugares de privilegio, y marcas deportivas, como Adidas y Nike, en vísperas del Mundial de Fútbol, se consolidan en el ranking.

Al comparar los resultados de las más de 50 categorías que mide el estudio en el segmento de adultos, Colgate sigue adelante, y es la única marca que supera la frontera del 80 por ciento. Fruco llegó al tercer lugar y desplazó a Jet, marcas que, junto con Avianca, están por encima del 70 por ciento de top of mind. Sin embargo, cuatro de las cinco marcas más recordadas en este ejercicio redujeron su recordación: Colgate, 3 puntos; Avianca, 10 puntos; Fruco, 4 puntos, y Jet, 11 puntos. Familia se mantuvo estable, con 55 por ciento.

La marca que más crece en la medición de este año, al comparar las distintas categorías, es Nequi, y lo hace en dos frentes: uno, en neobancos, bancos digitales o billeteras digitales, en donde aumenta 13 puntos. Y el otro, en plataformas de pago digital, con un incremento de 10 puntos.

BetPlay sube en su top of mind, en operadores de apuestas, 10 puntos frente a 2025, y apalanca su exposición como patrocinador de la Selección Colombia que participará en el Mundial. También se destaca en su incremento Colcafé, en la categoría de café instantáneo.

De otro lado, entre los diez mayores crecimientos, inquieta que el ‘No recuerda’ haya liderado en seis categorías: compañías de seguros, 11 puntos; cajas de compensación, 10 puntos; plataformas de compras por internet, 8 puntos; comida para mascotas, 8 puntos; computadores, 7 puntos, y fondos de pensiones, 7 puntos.

Este estudio trae, además, la percepción de los consultados sobre las marcas más sostenibles y las de mayor responsabilidad social empresarial. Al comparar todas las categorías, se evidencia que siete marcas del grupo de las diez con mayores puntajes en recordación coinciden también en sostenibilidad. Entre ellas se destacan: Colgate, Fruco, Avianca, Familia y Jet.

Ficha técnica // adultos Objetivo principal: evaluar el top of mind (TOM) de las marcas en las categorías más importantes en Colombia. // Objetivos específicos: •Identificar las marcas con mayor TOM en Colombia. • Seguimiento al desempeño de las marcas en la mente de los colombianos a través del tiempo. • Medir nuevamente Sostenibilidad y Responsabilidad Social en 2026, observando la evolución de las marcas frente a 2024. // Metodología: encuestas telefónicas y presenciales con una duración de 35 minutos. // Universo: colombianos de las principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla). •Nivel socioeconómico 2, 3, 4, 5 y 6. •Edades: hombres y mujeres mayores de 18 años. // Muestra: 600 encuestas. // Fecha de campo: del 26 de febrero al 24 de marzo de 2026. // Margen de error: 4 %. // Distribución de la muestra. Ciudades: Bogotá: 50 %, Cali: 20 %, Medellín: 20 %, Barranquilla: 10 %. // Nivel socioeconómico: estrato 2: 36 %, estrato 3: 39 %, estratos 4, 5 y 6: 26 %. // Edad: 18-24 años: 13 %, 25-34 años: 23 %, 35-49 años: 26 %, + de 50 años: 37 %. // Género: femenino: 54 %, masculino: 46 %. // Empresa encuestadora: YanHaas.