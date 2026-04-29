Economía

Bancolombia anuncia suspensión de sus servicios; usuarios no podrán utilizar estas herramientas en los próximos días

La entidad compartió un mensaje a todos sus usuarios por medio de sus canales de atención.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

29 de abril de 2026 a las 3:28 p. m.
Bancolombia anunció las jornadas en las cuales estarán suspendidos sus servicios.
Bancolombia anunció las jornadas en las cuales estarán suspendidos sus servicios. Foto: Cortesía Bancolombia

Bancolombia, una de las principales entidades bancarias del país, señaló por medio de un mensaje en sus plataformas y APP que durante los próximos días sus usuarios no podrán utilizar varios de sus servicios.

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Esta decisión se da por una serie de actualizaciones y jornadas de mantenimiento que tendrá el banco para mejorar diversos aspectos de sus servicios.

Usuarios reportaron fallas simultáneas en la app y la sucursal virtual de Bancolombia durante la mañana del 27 de marzo.
Junto al mensaje de las actualizaciones, los usuarios han reportado fallas a lo largo del miércoles 29 de abril. Foto: Tomado de internet

Horarios que contarán con la suspensión de los servicios:

App Mi Bancolombia

  • Inicio: viernes 1 de mayo 11:30 p.m.
  • Fin: sábado 2 de mayo 09:30 a.m.

“Prográmate. Entre las 23:30 del viernes 1 de mayo y las 9:30 del sábado 2 de mayo realizaremos un mantenimiento de rutina. Durante este tiempo no estarán disponibles los pagos, consultas y programación de facturas en Sucursal Virtual Personas y la app. Podrás seguir pagando con PSE desde cuentas de ahorro y corrientes, transferir, consultar movimientos. Podrás usar tus tarjetas para comprar y retirar”, señala Bancolombia.

Sucursal Virtual Personas

  • Inicio: viernes 1 de mayo 11:30 p.m.
  • Fin sábado 2 de mayo, 09:30 a.m.

“Prográmate. Entre las 23:30 del viernes 1 de mayo y las 9:30 del sábado 2 de mayo realizaremos un mantenimiento de rutina. Durante este tiempo no estarán disponibles los pagos, consultas y programación de facturas en Sucursal Virtual Personas y la app. Podrás seguir pagando con PSE desde cuentas de ahorro y corrientes, transferir, consultar movimientos. Podrás usar tus tarjetas para comprar y retirar”, complementó Bancolombia.

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En otro aparte de su comunicado, el banco señaló los servicios que no estarán disponibles por las actualizaciones y mejoras que se realizarán en los canales de atención y plataformas de la entidad bancaria.

“Durante la ventana de mantenimiento que se realizará en los próximos días, en este tiempo no podrás pagar, consultar y programar facturas en Sucursal Virtual Personas y app Mi Bancolombia”, puntualiza Bancolombia.

La aplicación del banco estuvo sin funcionar durante un gran tiempo
Bancolombia señaló los servicios que no se podrán utilizar en los próximos días. Foto: Foto SEMANA

Recomendaciones ante la suspensión del servicio

  • No intentar ingresar repetidamente a la aplicación, para evitar que el usuario sea bloqueado por múltiples intentos fallidos de autenticación.
  • Evitar el uso de portales no oficiales o que simulen los servicios ofrecidos por Bancolombia
  • Programar pagos o transacciones por medio de otras entidades con el fin de no verse afectado por la suspensión del servicio.
  • No compartir sus datos con terceros ni aceptar ayuda de personas que prometan acceso a la app durante la suspensión.
  • Consultar con comercios o personas naturales otras formas de pago, a fin de evitar pérdidas económicas o incumplimientos en obligaciones.