Bancolombia anuncia suspensión de sus servicios; usuarios no podrán utilizar estas herramientas en los próximos días

Bancolombia, una de las principales entidades bancarias del país, señaló por medio de un mensaje en sus plataformas y APP que durante los próximos días sus usuarios no podrán utilizar varios de sus servicios.

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Esta decisión se da por una serie de actualizaciones y jornadas de mantenimiento que tendrá el banco para mejorar diversos aspectos de sus servicios.

Junto al mensaje de las actualizaciones, los usuarios han reportado fallas a lo largo del miércoles 29 de abril. Foto: Tomado de internet

Horarios que contarán con la suspensión de los servicios:

App Mi Bancolombia

Inicio: viernes 1 de mayo 11:30 p.m.

Fin: sábado 2 de mayo 09:30 a.m.

“Prográmate. Entre las 23:30 del viernes 1 de mayo y las 9:30 del sábado 2 de mayo realizaremos un mantenimiento de rutina. Durante este tiempo no estarán disponibles los pagos, consultas y programación de facturas en Sucursal Virtual Personas y la app. Podrás seguir pagando con PSE desde cuentas de ahorro y corrientes, transferir, consultar movimientos. Podrás usar tus tarjetas para comprar y retirar”, señala Bancolombia.

Sucursal Virtual Personas

Inicio: viernes 1 de mayo 11:30 p.m.

Fin sábado 2 de mayo, 09:30 a.m.

“Prográmate. Entre las 23:30 del viernes 1 de mayo y las 9:30 del sábado 2 de mayo realizaremos un mantenimiento de rutina. Durante este tiempo no estarán disponibles los pagos, consultas y programación de facturas en Sucursal Virtual Personas y la app. Podrás seguir pagando con PSE desde cuentas de ahorro y corrientes, transferir, consultar movimientos. Podrás usar tus tarjetas para comprar y retirar”, complementó Bancolombia.

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En otro aparte de su comunicado, el banco señaló los servicios que no estarán disponibles por las actualizaciones y mejoras que se realizarán en los canales de atención y plataformas de la entidad bancaria.

“Durante la ventana de mantenimiento que se realizará en los próximos días, en este tiempo no podrás pagar, consultar y programar facturas en Sucursal Virtual Personas y app Mi Bancolombia”, puntualiza Bancolombia.

Bancolombia señaló los servicios que no se podrán utilizar en los próximos días. Foto: Foto SEMANA

Recomendaciones ante la suspensión del servicio

No intentar ingresar repetidamente a la aplicación, para evitar que el usuario sea bloqueado por múltiples intentos fallidos de autenticación.

Evitar el uso de portales no oficiales o que simulen los servicios ofrecidos por Bancolombia

Programar pagos o transacciones por medio de otras entidades con el fin de no verse afectado por la suspensión del servicio.

No compartir sus datos con terceros ni aceptar ayuda de personas que prometan acceso a la app durante la suspensión.

Consultar con comercios o personas naturales otras formas de pago, a fin de evitar pérdidas económicas o incumplimientos en obligaciones.