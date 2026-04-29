Bancolombia anuncia suspensión de sus servicios; usuarios no podrán utilizar estas herramientas en los próximos días

Bancolombia, una de las principales entidades bancarias del país, señaló por medio de un mensaje en sus plataformas y APP que durante los próximos días sus usuarios no podrán utilizar varios de sus servicios.
Esta decisión se da por una serie de actualizaciones y jornadas de mantenimiento que tendrá el banco para mejorar diversos aspectos de sus servicios.
Horarios que contarán con la suspensión de los servicios:
App Mi Bancolombia
- Inicio: viernes 1 de mayo 11:30 p.m.
- Fin: sábado 2 de mayo 09:30 a.m.
“Prográmate. Entre las 23:30 del viernes 1 de mayo y las 9:30 del sábado 2 de mayo realizaremos un mantenimiento de rutina. Durante este tiempo no estarán disponibles los pagos, consultas y programación de facturas en Sucursal Virtual Personas y la app. Podrás seguir pagando con PSE desde cuentas de ahorro y corrientes, transferir, consultar movimientos. Podrás usar tus tarjetas para comprar y retirar”, señala Bancolombia.
Sucursal Virtual Personas
- Inicio: viernes 1 de mayo 11:30 p.m.
- Fin sábado 2 de mayo, 09:30 a.m.
“Prográmate. Entre las 23:30 del viernes 1 de mayo y las 9:30 del sábado 2 de mayo realizaremos un mantenimiento de rutina. Durante este tiempo no estarán disponibles los pagos, consultas y programación de facturas en Sucursal Virtual Personas y la app. Podrás seguir pagando con PSE desde cuentas de ahorro y corrientes, transferir, consultar movimientos. Podrás usar tus tarjetas para comprar y retirar”, complementó Bancolombia.
En otro aparte de su comunicado, el banco señaló los servicios que no estarán disponibles por las actualizaciones y mejoras que se realizarán en los canales de atención y plataformas de la entidad bancaria.
“Durante la ventana de mantenimiento que se realizará en los próximos días, en este tiempo no podrás pagar, consultar y programar facturas en Sucursal Virtual Personas y app Mi Bancolombia”, puntualiza Bancolombia.
Recomendaciones ante la suspensión del servicio
- No intentar ingresar repetidamente a la aplicación, para evitar que el usuario sea bloqueado por múltiples intentos fallidos de autenticación.
- Evitar el uso de portales no oficiales o que simulen los servicios ofrecidos por Bancolombia
- Programar pagos o transacciones por medio de otras entidades con el fin de no verse afectado por la suspensión del servicio.
- No compartir sus datos con terceros ni aceptar ayuda de personas que prometan acceso a la app durante la suspensión.
- Consultar con comercios o personas naturales otras formas de pago, a fin de evitar pérdidas económicas o incumplimientos en obligaciones.