Recordación en el sector financiero: estas son las marcas preferidas en el país

Tras una caída el año pasado, Bancolombia repunta y se consolida en el liderazgo del top of mind en esta categoría.

Este año alcanza 43 por ciento en recordación, logra un nuevo punto y aumenta además la brecha con el segundo lugar, Banco de Bogotá, que este año baja a 16 por ciento y pierde 3 puntos.

Caja Social, con 9 por ciento y 3 nuevos puntos frente al año pasado, desplaza en el tercer lugar a Davivienda, con 8 por ciento y 2 puntos menos. Es en Medellín, su casa, donde Bancolombia es más recordada, con 70 por ciento, y en donde sigue creciendo en recordación con 13 puntos más.

Son los hombres los que más tienen presente a la líder de esta categoría, con 44 por ciento. A este banco lo recuerdan más en los niveles socioeconómicos 4, 5 y 6, con 49 por ciento y 10 puntos más que en 2025. Son los más jóvenes, entre 18 y 24 años, quienes no olvidan a Bancolombia, con 47 por ciento, y le dan 2 nuevos puntos.

Para los consultados, Bancolombia es el banco más sostenible, con 42 por ciento, aunque perdió 7 puntos frente a la medición de 2024. Con 11 por ciento, le sigue Banco de Bogotá, mientras Caja Social pasa de 5 a 9 por ciento.

También Bancolombia es considerado como el banco con mayor responsabilidad social, con 37 por ciento, aunque pierde 8 puntos; le sigue el Banco de Bogotá, que gana 10 puntos frente a 2024, y empata con Davivienda (12 por ciento).

Un gran salto

En el histórico de esta categoría alternaron el liderazgo Visa y MasterCard. Este año, el gran salto lo da la tarjeta de crédito de Bancolombia, que pasa del tercer al primer lugar, al lograr 23 por ciento en recordación, con 6 puntos nuevos.

La tarjeta de Bancolombia sube al primer lugar y desplaza a Visa y MasterCard.

Después del ‘no recuerda’, con 19 por ciento, aparece MasterCard, con 18 por ciento y 2 puntos más, y Visa baja a 15 por ciento, tras perder 6 puntos. Es en Medellín donde gana la recordación de la tarjeta de crédito de Bancolombia, con 40 por ciento y 21 puntos porcentuales nuevos.

Le sigue Cali, con 25 por ciento, y en donde la marca suma 9 puntos de recordación. Las mujeres hicieron la diferencia esta vez; la tarjeta de Bancolombia fue recordada con 25 por ciento y 9 puntos más. En el estrato 2, la tarjeta de Bancolombia llega a 34 por ciento, 18 puntos más que en 2025.

Por edades, son los de 18 a 24 años quienes más recuerdan esta tarjeta de crédito, con 38 por ciento; les siguen los de 35 a 49 años, con 23 por ciento y 12 puntos nuevos.

¿Cuál es la tarjeta de crédito más sostenible? Los resultados quedaron así: Bancolombia alcanza 19 por ciento y MasterCard 14 por ciento; Visa pasó de 14 por ciento en 2024 a 8 por ciento en 2026.

La tarjeta de crédito de mayor responsabilidad social también es la de Bancolombia, con 20 por ciento. Posteriormente, están Visa, con 11 por ciento, y MasterCard, con 9 por ciento.

Aún no calan

El ‘no recuerda’ sigue en aumento en la recordación de esta categoría, con 38 por ciento. Seguros Bolívar registra 15 por ciento, 5 puntos menos frente a 2025. Le sigue Suramericana, con 14 por ciento y un punto menos; Seguros Colpatria y Mapfre empatan con 4 por ciento.

La categoría de seguros muestra bajo posicionamiento de marca, con el “no recuerda” liderando ampliamente.

Por ciudades, es en Barranquilla, con 40 por ciento, donde gana el ‘no recuerda’. Para Seguros Bolívar, la Arenosa es la ciudad con su mejor indicador, con 23 por ciento. Son las mujeres quienes más recuerdan a Bolívar, con 18 por ciento.

En el estrato 3 alcanza 17 por ciento y son los consultados de 50 años o más los que tienen más presente a esta compañía, con 18 por ciento.

Suramericana es considerada la compañía de seguros más sostenible con 20 por ciento, un punto menos que frente a 2024, cuando la líder en esta percepción fue Seguros Bolívar, que bajó de 22 a 15 por ciento.

La marca de mayor responsabilidad social también es Suramericana, con 22 por ciento, 3 puntos más frente a 2024, en tanto que Colseguros y Bolívar empatan con 8 por ciento.

Futuro en mente

Colpensiones permanece en la mente de los consultados con 38 por ciento, sin variación en los últimos años. Le sigue Porvenir, que en este top of mind logra 25 por ciento, con un punto menos frente a 2025.

Colpensiones lidera la recordación en pensiones, aunque crece el “no recuerda” en la categoría.

En medio de debates en materia de política pensional y la exposición pública, el ‘no recuerda’ gana 7 puntos en esta medición y llega a 18 por ciento, en tanto que Protección y Colfondos registran, cada uno, 7 por ciento en recordación.

Es en Medellín donde Colpensiones obtiene su mayor calificación, con 43 por ciento, seguida por Bogotá, con 40 por ciento. Aunque por un punto las mujeres son las que más tienen presente a Colpensiones, es entre los hombres donde este fondo gana 6 puntos. En los estratos 4, 5 y 6 es donde Colpensiones tiene su mejor registro, nivel en el que además ganó 12 puntos frente a 2025.

Por edades, son los de 50 años o más los que más tienen presente al fondo oficial, con 47 por ciento y 2 puntos más, y es entre los de 25 a 34 años en donde menos la recuerdan, con 30 por ciento. Colpensiones es considerado el fondo de pensiones más sostenible, con 40 por ciento, con 5 puntos más frente a 2024.

Le siguen Porvenir, con 27 por ciento, y Colfondos, que llega a 7 por ciento y supera a Protección, que cayó 5 puntos. También Colpensiones aparece como el fondo con mayor responsabilidad social esta vez, con 36 por ciento, aunque con 6 puntos porcentuales menos frente a 2024.

Le siguen Porvenir, con 21 por ciento, que gana 3 puntos, y Colfondos, con 13 por ciento y 6 puntos porcentuales más frente a la medición anterior.

Ficha técnica // adultos Objetivo principal: evaluar el top of mind (TOM) de las marcas en las categorías más importantes en Colombia. // Objetivos específicos: •Identificar las marcas con mayor TOM en Colombia. • Seguimiento al desempeño de las marcas en la mente de los colombianos a través del tiempo. • Medir nuevamente Sostenibilidad y Responsabilidad Social en 2026, observando la evolución de las marcas frente a 2024. // Metodología: encuestas telefónicas y presenciales con una duración de 35 minutos. // Universo: colombianos de las principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla). •Nivel socioeconómico 2, 3, 4, 5 y 6. •Edades: hombres y mujeres mayores de 18 años. // Muestra: 600 encuestas. // Fecha de campo: del 26 de febrero al 24 de marzo de 2026. // Margen de error: 4 %. // Distribución de la muestra. Ciudades: Bogotá: 50 %, Cali: 20 %, Medellín: 20 %, Barranquilla: 10 %. // Nivel socioeconómico: estrato 2: 36 %, estrato 3: 39 %, estratos 4, 5 y 6: 26 %. // Edad: 18-24 años: 13 %, 25-34 años: 23 %, 35-49 años: 26 %, + de 50 años: 37 %. // Género: femenino: 54 %, masculino: 46 %. // Empresa encuestadora: YanHaas.