Ministro Antonio Sanguino defiende el traslado de $ 25 billones de las AFP a Colpensiones

Este jueves 23 de abril, el gobierno del presidente Gustavo Petro dejó en firme la reglamentación para el traslado de $ 25 billones de las AFP a Colpensiones. Lo anterior, en el marco del Decreto 0415 de 2026.

Dicha decisión ha generado controversia, a tal punto que algunos expertos consideran que dicha decisión iría en contra de lo establecido en la reforma pensional, la cual dispone cierta protección para los ahorros de los cotizantes, es decir, que estos permanezcan en las AFP hasta que el afiliado alcance el momento de su jubilación.

En medio de la polémica, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, salió en defensa del Decreto 0415 de 2026 que ordena el traslado de $ 25 billones de las AFP a Colpensiones.

“Una vez entre en operación la reforma pensional, Colpensiones recibiría los recursos definidos en dicho parámetro legal para atender el pago de las mesadas pensionales, incluidas aquellas derivadas de la oportunidad de traslado. Esta situación, como es de conocimiento público, no se presenta actualmente, debido a la suspensión provisional de la ley. Una ley que debo recordar, se ha votado por decisión de la Corte y por solicitud de la Corte, en dos ocasiones de la plenaria de la Cámara de Representantes”, dijo Sanguino desde el congreso de Asofondos.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, en su participación en el congreso de Asofondos. Foto: Asofondos / Cortesía

Y agregó: “Por ello, el Gobierno nacional, en días pasados, expidió el Decreto 415, del 20 de abril del 2026 que busca establecer de manera clara las condiciones para la exigibilidad de estos recursos”.

Vale destacar que, en las últimas horas, Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, anunció que radicó una demanda en el Consejo de Estado contra dicho decreto.

La congresista y candidata detalló que el decreto estableció que los $ 25 billones corresponden a los ahorros pensionales de ciudadanos que se cambiaron de régimen, del privado al público, pero que aún no cumplen los requisitos para acceder a este beneficio.

“La reciente reforma pensional estableció de manera clara que los fondos privados deben continuar administrando estos recursos hasta que cada afiliado cumpla las condiciones necesarias para pensionarse”, indicó la candidata presidencial.

Agarrón entre Gustavo Petro y Paloma Valencia por demanda que busca tumbar orden de traslado de $25 billones a Colpensiones

Valencia también recordó que el Congreso nunca avaló el traslado de dichos dineros a Colpensiones, como ahora lo planteó hacer el Gobierno.

“Esto es un robo descarado al ahorro de los colombianos. Quieren tomar 25 billones de pesos en plenas elecciones”, agregó Valencia.