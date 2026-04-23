Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, anunció que radicó una demanda en el Consejo de Estado contra el decreto mediante el cual el Gobierno Petro ordenó trasladar 25 billones de pesos desde los fondos privados a Colpensiones.

De acuerdo con la norma emitida, las administradoras privadas tendrían la obligación de trasladar el 50 % de los recursos en un máximo de 20 días hábiles de su puesta en marcha, y el 50 % restante debería moverse en los siguientes diez días.

Colpensiones reacciona al decreto que le pasará $25 billones de los fondos privados de pensiones

Valencia detalló que el decreto estableció que los $25 billones corresponden a los ahorros pensionales de ciudadanos que se cambiaron de régimen, del privado al público, pero que aún no cumplen los requisitos para acceder a este beneficio.

“La reciente reforma pensional estableció de manera clara que los fondos privados deben continuar administrando estos recursos hasta que cada afiliado cumpla las condiciones necesarias para pensionarse”, señaló la candidata presidencial.

Imagen de referencia de pensión. Foto: ADOBE STOCK

La candidata recordó que el Congreso nunca avaló el traslado de dichos dineros a Colpensiones, como ahora lo planea hacer el Gobierno Petro. Su interpretación es que se estaría frente a una irregularidad que debe ser estudiada por las autoridades judiciales.

“Esto es un robo descarado al ahorro de los colombianos. Quieren tomar 25 billones de pesos en plenas elecciones”, agregó Valencia. Y es que, siguiendo el cronograma planteado por el Ejecutivo, esos recursos llegarían antes de la primera vuelta presidencial.

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Valencia calificó la decisión como un acto grave que pone en riesgo la estabilidad del sistema pensional y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Asimismo, expresó preocupación por el momento en que se pretende ejecutar esta medida.

En la demanda, ella le solicitó al Consejo de Estado que revalúe el decreto y aplique medidas cautelares, como la suspensión provisional de urgencia del documento, con el fin de evitar un posible daño a millones de colombianos.