“Con la reforma pensional, sea cual sea la decisión de la Corte Constitucional, será necesario volver al Congreso”: Asofondos

SEMANA: Los colombianos tenemos la percepción de que hay muchas cosas que andan mal en el tema de pensiones. La reforma está en el aire, en espera de la decisión de la Corte Constitucional. Mientras tanto se emiten decretos que tienen efectos para los afiliados. ¿Cuáles son las realidades?

ANDRÉS VELASCO: Lo primero es la reforma, que sigue en manos de la Corte Constitucional. La magistrada Paola Meneses es la encargada de presentar la ponencia. Esperamos que lo antes posible, en la sabiduría de ellos, evalúen y le confirmen al país qué sistema pensional vamos a tener. Eso es muy importante.

SEMANA: El hecho de que la reforma no esté en vigencia ¿tiene algún efecto grave?

A.V.: La reforma es mala: en cobertura, en equidad -insuficiente al menos-, y es mala en sostenibilidad. El hecho de que no se haya implementado la nueva implica que seguimos con la ley 100, que tiene unos problemas, por lo tanto, era importante una reforma, pero no esa (la que está en la Corte). El mensaje es, con o sin reforma hay que volver a meterse al Congreso de la República a reformar y a mejorar.

SEMANA: Eso sería si hay un nuevo gobierno...

A.V.: Con el gobierno que sea. Nos toca empujar las reformas que se necesitan para que haya mayor cobertura, mayor equidad y más sostenibilidad. Los derroteros están ahí. Por ahora, esperamos que ojalá, antes de terminar el primer semestre, la Corte nos dé alguna luz de para dónde vamos. Las decisiones pueden ser exequibilidad, inexequibilidad o devuélvase al Congreso de la República.

Asofondos, en el Congreso de 2025 Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Asofondos)

Graves efectos del alza en el salario mínimo

SEMANA: ¿Cuáles son los decretos emitidos por el Gobierno que más impactan las pensiones?

A.V.: Partimos de que el salario mínimo aumenta un poco más de 18 % en términos reales. Está además el decreto de deslizamiento, con el que básicamente el gobierno se lava las manos acerca de los efectos del aumento del salario mínimo sobre las pensiones futuras.

Aumento del salario mínimo empieza a impactar

(El decreto de deslizamiento del salario mínimo se refiere a la diferencia entre el aumento aplicado y la inflación, para pensiones de renta vitalicia en el Régimen de Ahorro Individual-fondos privados).

Uno de los mayores impactos de ese decreto es sobre el seguro previsional, que ya está cerca de ser imposible de financiar. Eso es muy grave, porque es la manera de cubrir los riesgos de incapacidad y muerte. La conversación con el regulador ahí es definitiva, para que solucionen el problema del seguro previsional.

Otro efecto grave es sobre las rentas vitalicias. Si, por ejemplo, se tenía una que costaba 350 millones de pesos, hoy, con esas decisiones del gobierno, vale 550 millones de pesos. Entonces, lo que se hizo fue alejar aún más a la gente de la pensión. Las personas tendrían que trabajar seis años más para lograr la renta vitalicia.

En la práctica, los que se pensionan van a tener mesadas más bajas.

SEMANA: También habría efecto sobre la modalidad de retiro programado, porque ya hay muchas quejas de que les bajaron los cálculos de sus mensualidades...

A.V.: Allí también tenemos que meternos a hacer nuevos cálculos de los retiros programados, que son las mensualidades que reciben aquellos colombianos que no cumplen las semanas para pensionarse. Lo que se hace es asignarles una mensualidad que se les distribuye, tratando de que les dure para toda la vida.

Con los aumentos del salario mínimo se requiere revisar una cantidad de mensualidades y por eso la gente se está quejando de que su retiro programado se disminuyó, en algunos casos de forma muy importante, porque además del aumento del salario mínimo es necesario revisar la expectativa de vida: si la gente dura más, la mensualidad hay que ajustarla. No es que nos guste bajar las mensualidades, es que no tenemos otra opción.

La tercera edad, en vilo para tener un aseguramiento en la vejez. Foto: Stock.adobe.com / El País

SEMANA: ¿Cómo se financia la orden constitucional de que las pensiones no pueden ser inferiores al mínimo?

A.V.: Cuando la plata no alcanza para que la mensualidad sea de un salario mínimo, la responsabilidad de financiar es del gobierno.

Por eso, todas las decisiones que se toman, que son fiscales, tienen fuertes impactos sobre las sostenibilidad de las pensiones. Es una cuenta de cobro que estamos generando para que, al final, los colombianos tengamos que pagar más impuestos.

Debo decir que este es un sector hiperregulado, hipervigilado. Nosotros cumplimos con nuestro derecho fiduciario, con nuestra función social, pero llega un momento en el que las decisiones del Gobierno hacen que las cuentas no den para la gente, porque el capital acumulado no alcanza. Si se tenían recursos previstos para financiar una renta vitalicia y el salario mínimo aumenta 23 %, los ahorros que habían se acaban más rápido.

La reforma pensional y un decreto del Ministerio del Trabajo tienen en vilo el ahorro de los trabajadores

Con las pensiones se está generando pobreza

SEMANA: Usted dice que se bajan las mensualidades con los decretos. ¿Implica que lo que se está generando es más pobreza e inequidad?.

A.V.: Los decretos lo que hacen es que desfinancian el sistema pensional. Y en últimas, quien paga esa cuenta son los contribuyentes.

Con el primer par de decretos hay efecto sobre el seguro previsional, sobre la renta vitalicia, sobre los retiros programados, pero además sobre el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, del que hay que sacar ahora más recursos porque el salario mínimo es más alto.

Ese Fondo de Garantía que, según estaba previsto, iba a durar hasta el 2070, ahora va a durar menos.

Las pensiones en Colombia, cada vez más inalcanzables. Foto: Getty Images

Restricción a la inversión en el exterior

SEMANA. La otra norma que ha generado controversia es la de la restricción a la inversión que hacen los fondos en el exterior para lograr más rentabilidad. ¿Qué novedad hay luego de todas las polémicas?

A.V.: Aún nos estamos preguntando cómo es que se ignora, desde un regulador, la relación que existe entre diversificación y rentabilidad. Entre diversificación y riesgo. La lógica indicaría que si se tienen unos recursos de los ciudadanos y se deben invertir, pues hay que escoger el camino más rentable según el nivel de riesgo deseable.

Las restricciones a la diversificación, los techos para poder hacer algunas inversiones van en contravía del mandato legal que tenemos las administradoras de pensiones, que es multiplicar la plata a punta de rentabilidad, pues son los activos de los trabajadores colombianos.

Ese decreto que restringe las inversiones de los fondos en el extranjero le está metiendo la mano al dril a los colombianos en sus pensiones futuras. Menos se van a poder pensionar, las pensiones van a ser más bajas.

SEMANA. Ya se venía hablando de que las pensiones se bajaban con la reforma pensional. ¿Esto implica que ahora le suman otra forma de reducirlas?

A.V.: Sin la reforma pensional, este decreto baja las pensiones de la gente. Las personas tienen un ahorro, una bolsa individual. Lo que allí hay se invierte en uno de los fondos previstos, según el riesgo. Si es un riesgo promedio, el ciudadano tiene una rentabilidad X, porque su plata se está invirtiendo con cierto riesgo. Si se restringe la diversificación, pues la rentabilidad cae. Entonces, el tamaño de la bolsa de esa persona va a ser más pequeño. El efecto es directo. El decreto empobrece y está falsamente motivado, porque se dice que es para solucionar un problema de inversión, cuando ese indicador está bajo es porque invertir en el país es difícil. Le ponen al inversionista todas las trabas posibles.

SEMANA. Las personas a veces no se quieren pensionar, siguen en el mercado laboral porque sus ingresos bajan mucho cuando se retiran. ¿Sería más honesto subir la edad de pensión y no hacer creer que es un beneficio si se trata de lo contrario?

A.V.: Subir la edad de la pensión lo han hecho en todos los países del mundo: capitalistas, socialistas, comunistas. Las mujeres no alcanzan a obtener el potencial de su vida laboral cuando ya están sujetas a las pensiones, entonces terminan con las pensiones bajitas, las cuales, además, por los aumentos de salarios mínimos se deslizan al salario mínimo, entonces les están haciendo es un mal.

Jaime Dussán, presidente de Colpensiones Foto: Cortesía Colpensiones-API / GUILLERMO TORRES-SEMANA

Colpensiones e indemnizaciones

SEMANA. También está en vilo el decreto que obligará a los fondos privados a transferirles un generoso monto de recursos a Colpensiones, casi que de inmediato. ¿Qué ha pasado?

A.V.: Esos recursos están invertidos, entonces eso tiene unos efectos. Hay un mundo de activos domésticos, hay TES, acciones. Habría que salir a vender, y rápidamente, porque además hablan de 15 días.

SEMANA. Hay una sentencia que los obligará a devolver indemnizaciones, cuando el traslado a los fondos, desde Colpensiones se hizo sin la información adecuada. ¿Tenían recursos contingentes para ello?.

A.V.: Este tema es parte de un proceso legal que no ha terminado. Nosotros, en busca de proteger los recursos que están en estas compañías (AFP), pero que son de los colombianos, estamos exponiendo nuestros argumentos. De todas formas, debo decir que se trata de un número limitado de casos.

En la actualidad existe el proceso de doble asesoría. Institucionalmente Colombia creció en eso.

SEMANA: Finalmente, podría argumentar más el por qué, si llega un nuevo gobierno, ¿necesitará hacer una nueva reforma pensional?

A.V.: La reforma buscaba quitar peso al costo de las pensiones por el hecho de que en lo público son subsidiadas, pero ahora asumen los subsidios de todos hasta 2,3 salarios mínimos. El pasivo pensional pasa del 100 al 170 % del PIB con la reforma.

Aparte de que se abrió la ventana de oportunidad de traslado de un mundo de gente que ya no iba a recibir subsidio y ahora sí lo hará.

A ello se le agrega que la reforma le baja las semanas de cotización a las mujeres. El 50 % de la población va a cotizar 6 años menos. Para ellas la pensión va a ser menor, pero la cotización que financia el régimen en el corto plazo también es menor. Entonces, la reforma tiene una cantidad de elementos de mucha generosidad que hacen que el pasivo pensional se multiplique.