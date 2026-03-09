Aumento del salario mínimo empieza a impactar en los precios de los servicios

El aumento del salario mínimo del pasado 29 de diciembre de 2025, que hoy se encuentra suspendido de manera temporal por el Consejo de Estado, empieza a generar una serie de impactos en los servicios del país, según destacan expertos de la economía nacional.

La inflación reportada el pasado viernes 6 de marzo por el Dane señaló que actualmente la nación se ubica en 5,29 %, una cifra dentro de lo esperado para el periodo actual. Sin embargo, los efectos del aumento del salario empiezan a sentirse en algunos servicios a los que tiene acceso la mayoría de los ciudadanos.

El aumento del salario mínimo ha tenido efectos sobre diversos sectores del país. Foto: Stock

Los expertos señalan que la inflación informada oculta las presiones que está generando el aumento del salario sobre diversos servicios en el país, distintos a los arriendos.

“El registro permitió que la inflación anual moderara marginalmente de 5,35 % a 5,29 %, una mejora engañosa que oculta las evidentes presiones que el ajuste salarial está teniendo sobre los servicios diferentes de arriendos”, señala el Equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá.

Según la entidad, este tipo de servicios presentó una inflación mensual de 1,62 %, lo que impulsó su métrica anual de 7,5 % a 7,9 %, un máximo desde inicios de 2024, cuando la inflación total superaba el 7 %. La aceleración de los servicios sin arriendo está cumpliendo con la relación esperada frente al ajuste del salario mínimo, lo que además anticipa que en los próximos meses la variación anual será de dos dígitos.

Otro de los apartados del informe destaca que las presiones en los servicios fueron compensadas por el rubro de arrendamientos, que mostró una inflación moderada y mejores parámetros que en los primeros meses de 2025.

El Dane revelará el dato de inflación en febrero, donde podría verse más el efecto del alza en el mínimo y la rebaja del precio de la gasolina. Foto: Adobe Stock

Por otra parte, en relación con la presión sobre los servicios de transporte público, la reducción en el precio de la gasolina ayudó a disminuir parte de la carga; sin embargo, los incrementos asociados a la educación en el país arrastraron los precios del sector.

“En regulados, si bien la reducción en el precio de la gasolina y la energía favorecieron, el ajuste pendiente de transporte público, el incremento en la educación primaria y secundaria, así como otros ajustes menores en el resto de la categoría, llevó a una variación mensual de precios de 1,44 %”, señalaron los expertos de la entidad bancaria.

Por último, el informe señala que las subsecciones de alimentos no tuvieron un aumento significativo, por lo cual la presión del sector no afectó de gran manera el precio final, a pesar de los efectos de la ola invernal.