Asamblea de copropietarios podría ser anulada si no se cumple requisito clave en la convocatoria

Las asambleas de copropietarios, espacios clave para la toma de decisiones en conjuntos residenciales, pueden perder validez si no se cumplen ciertos requisitos legales en su convocatoria.

En Colombia, la Ley 675 de 2001, que regula el régimen de propiedad horizontal, establece condiciones claras que, de ser omitidas, pueden llevar a la anulación de lo aprobado en estas reuniones.

Uno de los puntos más críticos tiene que ver con la forma y el tiempo en que se cita a los propietarios. La norma señala que la convocatoria debe realizarse con una anticipación mínima de 15 días calendario, además de incluir información precisa sobre la fecha, el lugar y el orden del día.

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Este requisito busca garantizar la participación informada de los copropietarios en decisiones que afectan directamente la administración del conjunto.

El tema cobra mayor relevancia en esta época del año. De acuerdo con la ley, la asamblea ordinaria debe realizarse, como máximo, el 31 de marzo, lo que significa que muchas copropiedades están en pleno proceso de convocatoria. En este contexto, cualquier error en los tiempos o en la forma de citación podría derivar en la impugnación de la reunión.

Cuando no se cumplen estos requisitos, la asamblea puede ser considerada irregular. Esto permite que cualquier copropietario demande las decisiones ante un juez civil, lo que podría derivar en la anulación total o parcial de lo aprobado, incluyendo temas sensibles como cuotas de administración, presupuestos, obras o elección de administradores

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Además, la responsabilidad recae directamente sobre el administrador, quien tiene el deber de garantizar que la convocatoria cumpla con la normativa. El incumplimiento puede dar lugar a sanciones o incluso acciones legales si se demuestra que hubo perjuicios para los residentes.

Un error en la convocatoria puede invalidar todas las decisiones tomadas. Foto: Getty Images

Este escenario ha generado alertas en el sector, ya que no se trata de un simple trámite administrativo. La convocatoria es un mecanismo que asegura el debido proceso dentro de la propiedad horizontal y protege el derecho de los copropietarios a participar en las decisiones.

En la práctica, el cumplimiento de estos requisitos no solo evita conflictos legales, sino que también da estabilidad a la gestión de los conjuntos.

En el fondo, la norma busca proteger el debido proceso, asegurando que todos los residentes tengan acceso a la información y puedan ejercer su derecho al voto.

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En plena temporada de asambleas, el cumplimiento estricto de la ley es el único blindaje para evitar que las decisiones de los copropietarios terminen anuladas.