Elecciones 2026

Votar sí paga: los beneficios que reciben los colombianos que participan de la jornada electoral

Además de ser un derecho y un deber ciudadano, votar en Colombia tiene varios beneficios para empleados y estudiantes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 12:41 p. m.
Los descuentos también se extienden a varios trámites del Estado.
Los descuentos también se extienden a varios trámites del Estado. Foto: Aymer Andrés Álvarez

En Colombia votar no solo define el rumbo político del país, también trae una serie de beneficios para quienes participan en las elecciones. Aunque muchos ciudadanos los desconocen o simplemente no los usan , la ley contempla diferentes incentivos para quienes ejercen su derecho al sufragio y obtienen el certificado electoral al finalizar la jornada.

Así votaron los colombianos fuera del país: ganó el Centro Democrático

El más conocido es el medio día de descanso remunerado para los trabajadores. De acuerdo con la normativa vigente, quienes voten pueden acordar con su empleador tomar medio día libre dentro de los 30 días siguientes a la elección. Es uno de los incentivos más utilizados y busca estimular la participación electoral sin afectar la jornada laboral.

Pero ese no es el único beneficio. Los estudiantes de universidades públicas reciben un descuento del 10 % en el valor de la matrícula si presentan el certificado electoral. La medida promueve la participación entre los jóvenes y premia el ejercicio del voto.

Los descuentos también se extienden a varios trámites del Estado. Quienes votan pueden acceder a reducciones del 10 % en el costo del pasaporte, duplicados de la cédula de ciudadanía y trámites relacionados con la libreta militar. Estos incentivos pueden utilizarse solo una vez dentro del periodo establecido por la ley, presentando el certificado electoral como soporte.

Mejor Colombia

Así votaron los colombianos fuera del país: ganó el Centro Democrático

Mejor Colombia

Conciertos, festivales y eventos que moverán la agenda cultural en marzo: fechas, artistas y tips financieros

Mejor Colombia

Ángel Barajas, el cucuteño que puso la gimnasia colombiana en los ojos del mundo

Mejor Colombia

“No existen indicios de fraude electoral”: observadores de la Unión Europea sobre los resultados de las elecciones del 8 de marzo

Mejor Colombia

El regalo de Altafulla a trabajadores del Carnaval

Mejor Colombia

Primera gran subasta de arte en Bogotá: obras desde 100.000 pesos

Política

Avalancha de votos nulos: ¿confusión, desinterés o saboteo?

Mejor Colombia

Aria Vega y Falabella presentan una colección inspirada en la energía de los festivales

Política

Aida Quilcué reaccionó así a las comparaciones que le han hecho con Francia Márquez

Política

Jorge Enrique Robledo se sincera sobre las elecciones: “Hay candidaturas presidenciales que son unas avivatadas”

El voto también puede representar una ventaja en procesos de selección pública. En concursos para cargos del Estado, admisiones universitarias o programas de becas, el certificado electoral podría ser un factor decisivo cuando dos candidatos obtienen el mismo puntaje.

La lógica detrás de estos incentivos es clara: fortalecer la participación democrática. Colombia, a diferencia de otros países de la región, no tiene voto obligatorio. Por eso, desde finales del siglo pasado se crearon estímulos para promover que los ciudadanos acudan a las urnas.

Sin embargo, a pesar de que los beneficios existen, en la práctica muchos colombianos no los utilizan. El certificado electoral suele quedarse guardado o incluso se pierde después de la jornada electoral, lo que impide aprovechar descuentos o ventajas posteriores.