Votar sí paga: los beneficios que reciben los colombianos que participan de la jornada electoral

En Colombia votar no solo define el rumbo político del país, también trae una serie de beneficios para quienes participan en las elecciones. Aunque muchos ciudadanos los desconocen o simplemente no los usan , la ley contempla diferentes incentivos para quienes ejercen su derecho al sufragio y obtienen el certificado electoral al finalizar la jornada.

El más conocido es el medio día de descanso remunerado para los trabajadores. De acuerdo con la normativa vigente, quienes voten pueden acordar con su empleador tomar medio día libre dentro de los 30 días siguientes a la elección. Es uno de los incentivos más utilizados y busca estimular la participación electoral sin afectar la jornada laboral.

Pero ese no es el único beneficio. Los estudiantes de universidades públicas reciben un descuento del 10 % en el valor de la matrícula si presentan el certificado electoral. La medida promueve la participación entre los jóvenes y premia el ejercicio del voto.

Los descuentos también se extienden a varios trámites del Estado. Quienes votan pueden acceder a reducciones del 10 % en el costo del pasaporte, duplicados de la cédula de ciudadanía y trámites relacionados con la libreta militar. Estos incentivos pueden utilizarse solo una vez dentro del periodo establecido por la ley, presentando el certificado electoral como soporte.

El voto también puede representar una ventaja en procesos de selección pública. En concursos para cargos del Estado, admisiones universitarias o programas de becas, el certificado electoral podría ser un factor decisivo cuando dos candidatos obtienen el mismo puntaje.

La lógica detrás de estos incentivos es clara: fortalecer la participación democrática. Colombia, a diferencia de otros países de la región, no tiene voto obligatorio. Por eso, desde finales del siglo pasado se crearon estímulos para promover que los ciudadanos acudan a las urnas.

Sin embargo, a pesar de que los beneficios existen, en la práctica muchos colombianos no los utilizan. El certificado electoral suele quedarse guardado o incluso se pierde después de la jornada electoral, lo que impide aprovechar descuentos o ventajas posteriores.