Elecciones legislativas del 8 de marzo. El balance de una jornada marcada por la participación y la transparencia

Tras el cierre de los escrutinios de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, el panorama para la democracia colombiana es de optimismo. Lo que en años anteriores era motivo de incertidumbre, hoy se consolida como un caso de éxito institucional. Tres pilares definieron esta jornada: la madurez del votante, un control ciudadano masivo y la precisión técnica.

De acuerdo con la Registraduría Nacional, Colombia dio un salto cualitativo en su comportamiento electoral. Por primera vez en la historia reciente de los comicios legislativos, la participación superó la media del 50 %, dejando atrás el 47 % registrado en 2022.

Este hecho se reflejó en la calidad del voto. Gracias a las campañas pedagógicas, los votos nulos se redujeron en 150.000, lo que indica que los colombianos no solo salieron a las urnas de forma masiva, sino que aprendieron a marcar correctamente sus tarjetas electorales, disminuyendo el margen de error humano en las mesas.

El velo de tranquilidad que deja este proceso reside en la vigilancia civil. Según reportes del Consejo Nacional Electoral (CNE), la cifra de testigos electorales alcanzó un récord histórico de 1.077.205 ciudadanos acreditados.

Estos veedores representan un crecimiento del 300 % en comparación con los 260.000 testigos de 2022. Con esta cobertura masiva se logró vigilar de cerca las 123.500 mesas instaladas en todo el territorio nacional, garantizando que el Consejo Nacional Electoral tuviera ojos en cada rincón del país para proteger la voluntad popular.

Precisión histórica

El cierre institucional de este balance positivo lo entregó el Registrador Nacional, Hernán Penagos. La tecnología y la logística demostraron una eficacia quirúrgica, el preconteo alcanzó una precisión del 99,8 % frente a los escrutinios oficiales.

“En la historia de Colombia nunca un preconteo había alcanzado una cifra casi exacta”, enfatizó Penagos, subrayando que este mínimo margen de diferencia elimina cualquier manto de duda sobre la transparencia del sistema de procesamiento de datos.

La Misión de Observación Electoral (MOE) validó los protocolos de seguridad en el movimiento del material sensible. Frey Muñoz, subdirector de la MOE, destacó que la trazabilidad está blindada mediante el uso riguroso de los formularios E17 y E19, sumado al transporte en valijas diplomáticas que cuentan con su propia seguridad autónoma, asegurando que el éxito de la jornada en las urnas se mantenga intacto.

Esta gestión logística y ciudadana marca un hito y prepara el terreno para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. La precisión del 99,8 % y el compromiso civil, no solo cierran las elecciones legislativas, sino que funcionan como la mejor garantía para el proceso que definirá el futuro de la Nación en los próximos meses.