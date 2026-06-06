La puja por el CNE: estos son los nombres de los candidatos que empiezan a tomar fuerza en los partidos

Con la elección del nuevo Congreso que se posesiona el 20 de julio, está en juego la recomposición del Consejo Nacional Electoral (CNE). Aunque el número de magistrados por partido depende de los resultados de las elecciones del pasado 8 de marzo, varios nombres de posibles candidatos están sonando.

Atención: no hubo fraude en la primera vuelta presidencial; ante el CNE no hubo reclamaciones por la votación

El Partido Conservador, por ejemplo, tendría un cupo y jugaría con el representante Juan Carlos Wills, hoy aliado de Gustavo Petro en la Comisión de Acusación, y el senador Germán Blanco. En el Partido de la U, el sector de Dilian Francisca Toro ha puesto a sonar el nombre del congresista vallecaucano Jorge Tamayo. En Cambio Radical se escuchan los nombres de Carlos Fernando Motoa y Carolina Arbeláez, quienes fueron derrotados el 8 de marzo. El Centro Democrático podría subir a dos cupos y un nombre fuerte es Hollman Ibáñez.