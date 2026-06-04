Gustavo Petro anunció que va al CNE a exponer un “fraude algorítmico” cuestionando la ventaja de Abelardo de la Espriella

No cesa el discurso del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre su teoría de unas supuestas irregularidades en la jornada electoral de la primera vuelta presidencial del pasado domingo 31 de mayo.

En esa fecha, y de acuerdo con el preconteo y ahora escrutinio que finalizó llegando al 100%, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella quedó en primer lugar con una votación de 10.361.499, superando al aspirante del Pacto Histórico Iván Cepeda que obtuvo 9.688.361.

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Sin embargo, este jueves 4 de junio, el mandatario colombiano anunció al país que como ciudadano presentará ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), “pruebas”, para argumentar un “fraude algorítmico”, en un nuevo cuestionamiento a la ventaja que obtuvo Abelardo de la Espriella en las urnas.

“Después de publicar estás pruebas vamos a ver el estudio estadístico presentado en el Consejo Nacional Electoral por la magistrada Fabiola Márquez que corrobora el que en las mesas atípicas, con más votantes que los humanamente posible, el candidato Abelardo logró la mayor parte de su ventaja electoral en esas mesas, ventaja que en escrutinios y ase ha reducido a un poco más de 500.000 votos. Tal como en los datos aquí recopilados y pruebas que aparece en este hilo de trinos”, expresó Petro.

Y agregó: “Este documento será entregado al Consejo Nacional Electoral en el recurso de ”agotamiento de requisitos de procedibilidad” que presentarépara que se prosiga el proceso judicial que amerita”.

“No interfiere en la jornada electoral pero es mi derecho como ciudadano que la justicia, como se hizo entre el año 2014 y 2018 logré de nuevo comprobar como dijo la sentencia de la sala plena del consejo de estado del 2018, que estamos ante un sistema electoral que cuenta con un software privado vulnerable y que permite el fraude algorítmico”, subrayó el jefe de Estado.

Y concluyó en el mensaje: “Entrego el estudio estadístico y sus autores y fuentes sobre lo que aconteció en las más de 5.000 mesas atípicas.en las últimas elecciones”.

En otro mensaje manifestó el mandatario colombiano: “Se hicieron pruebas de cruce de las mesas atipicas que presenté en esta cadenas de trinos, con un censo adicional debe dar que mesas de votación tienen votantes por fuera del limite físico alcanzable por una mesa y que mi denuncia debe ser mirada por el Consejo Nacional Electoral, a través de un recurso de procedibilidad que interpongo”.

“No detiene las elecciones, solo llevan a una investigación minuciosa en la justicia, miren estas primeras pruebas. la prueba definitiva no es contrastar formulariosE14 con datos de conteo, sino ir a los formularios E10 y E11 y mirar si las personas que aparecen allí votando están en el censo electoral oficial”, indicó Petro.

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Por último expresó: “Mi denuncia es que el censo electoral fue posiblemente adicionado el 26 de mayo, por eso voy a presentar los metadata de la información recogida de DIVIPOL y no entregada a los partidos”.