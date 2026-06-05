Gobierno pide respeto a la jornada electoral en medio de tensiones entre simpatizantes de Cepeda y de la Espriella

Al Gobierno del presidente Gustavo Petro le tocó salir a pedir respeto y calma dentro de la jornada electoral a la Presidencia que se vive en Colombia, después de las duras tensiones que protagonizaron seguidores de Iván Cepeda y de Abelardo de la Espriella en el sector del Park Way, en Bogotá.

En medio del seguimiento que la Procuraduría, la Registraduría y el propio Gobierno han venido haciéndole al Plan Democracia, la estrategia para blindar al país en elecciones, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue el responsable de hacer la petición para quienes participan dentro de las campañas de los aspirantes.

El ministro Sánchez aseguró: “Les pedimos a aquellas personas que participan en toda esta campaña electoral que mantengan una compostura adecuada porque generan disturbios violentos, vandálicos, que luego tienen que enfrentar nuestros policías y nuestros militares”.

El llamado del alto funcionario del Gobierno Petro se dio después de que en redes sociales se hicieron virales los videos que registraron la tensión, los gritos y la compleja situación que se vivió en el sector de Teusaquillo entre los seguidores de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

El ministro de Defensa también reconoció finalizada la reunión del Plan Democracia: “Una de las conclusiones que tuvimos fue que la principal amenaza que vemos ya en estos 15 días que quedan están relacionadas con la desinformación, con las redes sociales y con el manejo y las emociones alrededor de las diferentes campañas“.

Esa situación influyó para que este próximo miércoles 10 de junio, las entidades competentes se vuelvan a reunir para mirar qué estrategia se puede incluir en el Plan Democracia, para que en el ambiente electoral se mantenga un ámbito de respeto.

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Por eso el ministro Sánchez señaló cómo se debe vivir estos comicios: “Sin emplear lenguaje humillante, de odio por parte de algunas personas sin difundir desinformación que lo único que debe de la alteración de lo que esperábamos todos nosotros que es la democracia“.

Las Fuerzas Militares, la Policía y toda la fuerza pública en general se alista para brindar seguridad este próximo 21 de junio durante la segunda presidencial, mientras que el Gobierno se suma al llamado de calma en medio de las tensiones políticas que se han desatado entre unos y otros simpatizantes de las dos campañas que se disputan la Presidencia.