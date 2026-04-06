Abelardo de la Espriella estalló contra Iván Cepeda y lo retó en vivo: “Que la pinte como quiera”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella habló en El Debate de SEMANA acerca del panorama político que hay de cara a las elecciones del 2026 y le lanzó un duro dardo a Iván Cepeda, candidato del petrismo.

El reconocido jurista se mostró muy confiado de ser uno de los que estará en la segunda vuelta presidencial, ya que así lo pronostican las más recientes encuestas.

“Yo no me voy a pasar la campaña llamando al orden a todo el mundo porque tengo que estar concentrado en las propuestas. (...) Tenemos todo para ser una gran nación”, dijo.

De la Espriella reiteró que estos comicios serán muy importantes porque, desde su visión, están en juego la democracia y la libertad que hay en el país.

Por lo mismo, apuntó contra Iván Cepeda, uno de sus principales contrincantes, para calificarlo como el heredero de Petro , de las Farc y del ELN.

El candidato fue más allá y aprovechó para retar en vivo al también senador. “Que no sea cobarde, que me dé la cara y que salga a debatir”, señaló.

“Si quiere que vaya con los papelitos, que lleve asesores y que le soplen. Que la pinte como quiera que yo lo que quiero es que me dé la cara y que el pueblo colombiano sepa que Cepeda es un farsante y un mentiroso”, añadió.

Incluso, afirmó que si el candidato del petrismo llegar a ganar las elecciones, defenderá el mismo proyecto político que Petro y el cual, según, ha “fracaso en todo el mundo y va a llevar a Colombia a la destrucción total”.

Sobre el motivo por el que Cepeda aparece en el primer puesto en todas las encuestas, el jurista remarcó que el petrismo tiene una base muy fuerte que, en parte, han logrado con actuaciones populistas.

Además, destacó también lo que ha hecho el actual jefe de Estado para conseguir esto. “Petro podrá ser lo que sea, pero no es un tonto y es un estratega político impresionante”, señaló.

“Sabe cómo hacer las cosas y cuándo hacerlas, aunque a veces se equivoca cuando se pasa de rock and roll, como decimos en el Caribe, como por ejemplo ayer que confesó que me tenía interceptado”, complementó.

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