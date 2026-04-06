Abelardo de la Espriella se sinceró en vivo sobre Paloma Valencia y dijo lo que hará si ella pasa a segunda vuelta: “Dejar el drama”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella dio este lunes 6 de abril una entrevista al programa El Debate de Semana en la que habló de su campaña y de sus rivales por llegar a la Casa de Nariño.

En medio de la conversación, el abogado se refirió a la candidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, a quien calificó como su “aliada natural” y dijo que la apoyará en caso de que accediera a la segunda vuelta contra Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

“Aquí el único enemigo es Cepeda; Paloma es una competidora y somos aliados naturales. Yo estoy seguro de que, si paso a segunda vuelta, ella me apoya y, si ella pasa, yo la apoyo. Eso no tiene discusión”, dijo inicialmente.

Posteriormente, el abogado señaló los aspectos en los que se diferencia de la candidata uribista. En ese sentido, manifestó que ella tiene una “configuración de política tradicional”, mientras que él viene del “sector privado”.

“Paloma tiene una forma de hacer política, que es respetable en la democracia. Ella es una mujer seria y honorable, yo no puedo decir lo contrario, pero tiene una configuración de política tradicional porque lleva 12 años en el Congreso, viene de una familia política; yo vengo del sector privado, yo no vengo de la política, ni mi familia tampoco”, dijo.

“Ella tiene una estructura en la que piensa que hay que hacer alianzas con todos los partidos y las representaciones políticas. Yo creo que esto es con el pueblo, con la gente, porque solamente con alguien independiente en lo político, en lo económico, que no sea financiado por los grupos económicos y por los grandes intereses, se pueden hacer las grandes transformaciones. Con los de siempre es imposible. Yo me resisto a pensar que la transformación de Colombia se haga con el santismo. Eso no cabe en ninguna cabeza, nunca lo haría de esa manera”, subrayó.

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