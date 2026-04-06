Abelardo de la Espriella advierte supuesto atentado después de revelación de Petro de interceptaciones: “Quieren hacerlo”

El presidente Gustavo Petro desató una nueva polémica después de que revelara, a través de su cuenta de X, unas supuestas interceptaciones que habrían dejado al descubierto una presunta conversación entre Abelardo de la Espriella y los hermanos Bautista, socios fundadores de la empresa Thomas Greg & Sons.

Sin embargo, el propio candidato presidencial ha dejado en claro que nunca ha dialogado con estas personas y retó al jefe de Estado a mostrar las pruebas sobre un posible plan para quedarse con las elecciones del 2026.

De la Espriella habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y, entre otras cosas, advirtió que el objetivo sería sacarlo de los comicios. El jurista fue más allá y sostuvo que ahora, según él, seguiría un posible atentado en su contra.

Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia. Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

“Me quieren destruir moralmente, me quieren hacer un montaje judicial con sus amigos de la Fiscalía. (...) La cosa es que conmigo la pelea es a otro precio, yo no me amedrento ni me asusto”, dijo.

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La idea, según él, es sacarlo de las elecciones ya que en los últimos meses ha venido tomando gran popularidad y es uno de los principales candidatos, según las encuestas. “Están asustados porque voy a llegar para derrotarlos”, comentó.

El jurista fue más allá y advirtió que detrás de todo, además, habría un plan para atentar contra su vida. Por lo mismo, indicó que ya está tomando las precauciones necesarias.

Incluso, puso de ejemplo lo que pasó en su momento con el asesinado Miguel Uribe Turbay. “Que el país no se llame a engaños, me están aplicando la misma fórmula que a él”, expresó.

Presidente Gustavo Petro. Foto: PRESIDENCIA

“Esto es supremamente grave, pero es así como procede el régimen con sus aliados del narcoterrorismo y la delincuencia común. Por eso es que hoy he presentado la denuncia contra Petro en la Comisión de Acusaciones”, añadió.

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Asimismo, precisó que también interpuso una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue a los miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

El candidato presidencial reiteró que hay varias amenazas en su contra y enfatizó en el supuesto atentado en contra de su vida. “Quieren hacerlo porque saben que es la única manera de sacarme del camino y salvarse ellos”, manifestó.

“Yo no voy a llegar a resolver los temas con pañitos de agua tibia o con periodicazos. Yo voy con la mano de hierro de quien debe defender la vida y honra de los ciudadanos colombianos”, complementó.

En ese sentido, apuntó que si llega a ganar las elecciones y convertirse en el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, no temblará para entregar al hoy presidente Gustavo Petro ante las autoridades de Estados Unidos.

“Tengo mucha información sobre el posible atentado y todo se le ha ido poniendo de presente a la Fiscalía. Una serie de amenazas que se han venido incrementando en el último mes”, dijo.