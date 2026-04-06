Wilmar Mejía confirma interceptaciones y habla del error que cometió Petro: “Ligera imprecisión”

Wilmar Mejía, quien hasta hace poco se desempeñaba como director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), confirmó las supuestas interceptaciones de las que habló el presidente Gustavo Petro y que han desatado un terremoto político.

Abelardo de la Espriella le responde al presidente Petro por vincularlo con los hermanos Bautista, socios de Thomas Greg & Sons

Todo inició por un trino en el que el jefe de Estado tocó nuevamente el tema de los pasaportes, pero terminó hablando de lo que ha sido calificado como posibles “chuzadas”.

“Informes elaborados a partir de inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y De la Espriella”, escribió.

El máximo mandatario sostuvo que estos aparentes diálogos entre el candidato presidencial y los socios fundadores de la empresa Thomas Greg & Sons se dieron para intercambiar “la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la Presidencia”.

De inmediato, la bomba estalló: comenzaron a circular muchas exigencias al presidente para que aclarara lo que dijo y confirmara si las interceptaciones se llevaron a cabo y en contra de quiénes.

Ahora, Wilmar Mejía, a quien Petro ha defendido pese a estar salpicado en el escándalo de los computadores de alias Calarcá, le suma un nuevo episodio a esta polémica y confirma lo que dijo el mandatario.

A través de su cuenta de X, el exdirector de inteligencia del DNI aseguró que un sector había pactado “robarse las elecciones de 2026″. Esta información se habría conocido gracias a las supuestas interceptaciones.

No obstante, aclaró que Petro cometió un error en la redacción de la publicación que hizo, pues —según él— se contaba con la orden judicial necesaria para realizar estos procedimientos.

“Hoy nos dimos cuenta de por qué un juez ordenó interceptar unos abonados telefónicos y el presidente, receptor de información de todo tipo y de distintas fuentes, se entera y la divulga con una ligera imprecisión: en vez de escribir ‘orden judicial’, escribió ‘información de inteligencia’”, señaló.

“Si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres”: Abelardo de la Espriella a Gustavo Petro ante posibles interceptaciones

Mejía no precisó los nombres de las personas que presuntamente fueron interceptadas, aunque sí confirmó que esto es verdad y sostuvo que la “imprecisión” de Petro “no minimiza la gravedad de lo sucedido”.

Pese a lo mucho que se ha hablado, el jefe de Estado no se ha vuelto a referir al tema, mientras que muchos sectores políticos y sociales le piden explicaciones.

De hecho, el propio Abelardo de la Espriella les salió al paso a las acusaciones e invitó a Petro a denunciarlo de manera formal, dejando en claro que no conoce a los hermanos Bautista.

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro Foto: Semana/Presidencia

“Si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres”, manifestó y hasta le envió un mensaje a la Dirección Nacional de Inteligencia, pues por redes sociales comenzó a circular un documento del presunto informe de inteligencia.

Por lo tanto, le pidió a la entidad confirmar la veracidad del mismo y explicar a qué personas se lo ha entregado.

Por el momento, la polémica no para, pero parece que queda mucha tela por cortar en este asunto, que se da cuando quedan pocos meses para que se lleve a cabo la primera vuelta de las elecciones a la Presidencia.