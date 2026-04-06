Presuntas chuzadas a Abelardo de la Espriella calientan la campaña presidencial: “Señales de pánico... Saben que se les acaba el tiempo”

Gustavo Petro envió trinos de manera casi que desenfrenada en los últimos días de la Semana Santa. Quienes lo siguen en X registraron la avalancha de mensajes con temas de mucho fondo y con antagonistas de mucho peso.

El presidente se despachó contra el Banco de la República, los expresidentes Uribe y Duque, los altos mandos del Ejército, a quienes —aseguró— Iván Mordisco les paga para que no lo capturen, y hasta contra Donald Trump, de quien dijo que está rodeado por un círculo que quiere sangre y es víctima de sus propios prejuicios.

Pero en esa avalancha hubo una frase que generó un enorme revuelo. Petro quería arremeter contra el escándalo de los pasaportes, pero terminó explotando una bomba. Aseguró que existen “informes elaborados a partir de inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y De la Espriella”.

El primer mandatario pretendía trazar una línea entre los hermanos Bautista, dueños de Thomas Greg & Sons, y el candidato de la derecha, pero terminó dejando en evidencia que puede existir trabajo de inteligencia que tiene como objetivo a uno de los candidatos presidenciales.

“No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y De la Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la Presidencia a De la Espriella, cuyo vicepresidente es coautor del desastre en que dejó el gobierno Duque las finanzas públicas: el mayor empobrecimiento del pueblo en el siglo, y que ahora quiere repetir la mayoría duquista de la junta directiva del Banco de la República”, fue el mensaje completo del presidente.

La posibilidad de que los candidatos de la oposición sean víctimas de chuzadas generó un remezón que calentó la campaña presidencial. El primero en reaccionar fue el mismo Abelardo de la Espriella. “No conozco a los hermanos Bautista y, si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres”, le respondió.

“Petro, no solo no te temo, sino que, si no te robas las elecciones, seré yo el único capaz de hacerte pagar por tus delitos. ¿Crees que porque ya pactaste con los de siempre ganaste la impunidad de la que gozas hace décadas? Conmigo se te acabó la impunidad: conmigo no. Yo no soy como los de siempre, que te permitieron llegar a donde estás; yo te enfrento, te derroto y te castigo. Eres el jefe de la mafia. ¡Bandido!”, agregó.

“Petro, no solo no te temo, sino que, si no te robas las elecciones, seré yo el único capaz de hacerte pagar por tus delitos", le dijo el candidato al presidente. Foto: Semana/Presidencia

En otro trino, De la Espriella fue más allá y recordó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Aseguró que todos los que piensan distinto al Gobierno están hoy en riesgo en la campaña presidencial. “Quienes estamos en oposición no podemos olvidar que Miguel Uribe Turbay fue asesinado y que el régimen no tiene escrúpulos; solo la determinación y la fortaleza los detendrán, con el favor de Dios y los votos del pueblo. [Ex]presidente Uribe, seguiremos en la lucha; en algún momento, juntos, porque, como lo he dicho desde el primer día en el que emprendí esta cruzada: los únicos enemigos que reconozco son Petro y Cepeda; sé que usted es sabedor de ello y que también tiene el mismo objetivo patriótico: salvar a Colombia”.

Gustavo Petro advierte ‘trato’ para un candidato: “Se busca el fraude electoral donde más importa, la Presidencia de la República”

Y aseguró, en video, que estas acciones responden a que el Gobierno actúa en la carrera presidencial. “Cuando recurren a interceptaciones ilegales, montajes judiciales, difamación y sicariato digital, es porque saben que se les acaba el tiempo”.

Cuando recurren a interceptaciones ilegales, montajes judiciales, difamación y sicariato digital, es porque saben que se les acaba el tiempo.



Le tienen miedo a un proyecto que no se arrodilla, que no negocia con la corrupción y que viene a poner orden de verdad. Miedo porque… pic.twitter.com/cTVulZZmAf — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) April 5, 2026

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció en ese mismo sentido. “¡Petro y Cepeda, qué planean contra Abelardo! Engendraron la Nueva Marquetalia que asesinó a Miguel Uribe. Nuestros candidatos amenazados por los criminales que apoyan a Cepeda”, manifestó en un trino.

Desde el uribismo, el respaldo a De la Espriella fue inmediato. La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que le reclamó por garantías a los candidatos. “Sus recientes declaraciones sobre supuestos informes de inteligencia que involucrarían conversaciones privadas de ciudadanos, empresarios y actores políticos, no solo generan preocupación: abren un precedente profundamente peligroso”, dice la misiva.

Paloma Valencia le pide explicaciones al presidente Petro por posibles interceptaciones: “Colombia necesita garantías reales”

En la carta, Valencia formula cuatro preguntas:

¿Se están realizando interceptaciones a ciudadanos o candidatos?

¿Cuentan con orden judicial?

¿Qué entidades están involucradas?

¿Se están utilizando estos mecanismos en el marco del proceso electoral?

Carta abierta al Presidente de la República @petrogustavo



Colombia necesita garantías reales. Las reglas se cumplen y se hacen cumplir. Y las garantías no se anuncian. Se respetan.



Nuestra solidaridad con @ABDELAESPRIELLA. Esperamos transparencia y respuestas en este episodio. pic.twitter.com/ZtbbZAE5gk — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 5, 2026

Las declaraciones del presidente Petro tienen un antecedente y no parecen ser un lapsus de escritura. En un trino publicado el 12 de marzo, Petro entregó detalles de la forma en que él cree que se están fraguando las irregularidades electorales.

“Petro, responda por lo que usted mismo reveló: su gobierno estaría chuzando y usted estaría enterado. Cepeda quiere seguir su legado (...) ¿dónde están las garantías para la oposición en medio de la campaña presidencial?”: Vicky Dávila, tras supuestas interceptaciones a Abelardo… pic.twitter.com/Oi47eXRIWi — Revista Semana (@RevistaSemana) April 5, 2026

“Si se busca el fraude electoral en grande y donde más importa: la presidencia de la República... Ya se realizó un trato entre un candidato, que busca ganar a toda costa y no le importa el medio, y los dueños de la empresa escrutadora de elecciones”, escribió.

El presidente ha venido alimentando la idea de que existe fraude en las elecciones, pese a que en los comicios del 8 de marzo, su partido, el Pacto Histórico, se consolidó como la primera fuerza política del país en Senado y Cámara. Aun así, el primer mandatario ha arremetido contra la Registraduría y los organismos de control, y especialmente contra el sistema de medición de los resultados. “Voy al fraude grande, el del software listo para la elección presidencial”, dijo en ese trino de marzo.

Ahora a esos intentos de deslegitimar la institucionalidad se suma el manto de duda de si desde su gobierno se está recurriendo a las interceptaciones ilegales contra los candidatos que están en la contienda.