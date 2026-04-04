Paloma Valencia le pide explicaciones al presidente Petro por posibles interceptaciones: “Colombia necesita garantías reales”

Las acusaciones que lanzó el presidente de la República, Gustavo Petro, contra el candidato presidencial del movimiento Defensores por la Patria, Abelardo de la Espriella, generaron una tormenta política por posibles interceptaciones ilegales desde el Estado colombiano.

“Si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres”: Abelardo de la Espriella a Gustavo Petro ante posibles interceptaciones

Petro aseguró, en un mensaje publicado en su cuenta de X, que el aspirante presidencial ha sostenido conversaciones con los hermanos Bautista, socios de la empresa Thomas Greg, con el objetivo de manipular las elecciones.

Según Petro, quien hasta el momento no ha presentado ninguna prueba, esta información salió de los reportes hechos desde inteligencia, lo cual abrió un fuerte debate de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Frente a esto, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, se solidarizó, en primer lugar, con el también aspirante Abelardo de la Espriella, y cuestionó al mandatario colombiano por las presuntas interceptaciones ilegales que se estarían realizando.

Paloma Valencia, Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. Foto: Semana/Presidencia/Semana

“Sus recientes declaraciones sobre supuestos informes de inteligencia que involucrarían conversaciones privadas de ciudadanos, empresarios y actores políticos no solo generan preocupación: abren un precedente profundamente peligroso”, señaló la candidata en una carta abierta dirigida a Petro.

La candidata del Centro Democrático señaló que “en una democracia, el presidente no puede convertirse en quien insinúa, acusa y al mismo tiempo ejerce autoridad sobre las instituciones que deberían investigar” y aseguró que esa “no es una línea gris. Es una línea que no se cruza”.

Abelardo de la Espriella le responde al presidente Petro por vincularlo con los hermanos Bautista, socios de Thomas Greg & Sons

“Más grave aún, cuando altos funcionarios de su propio gobierno han advertido posibles interceptaciones ilegales mediante herramientas como Pegasus. Lo que antes era una denuncia aislada, hoy empieza a parecer un patrón que exige respuestas de fondo”, señalo Valencia.

La aspirante a la Casa de Nariño aseguró que “este no es un debate técnico sobre inteligencia”, por lo que le pidió al mandatario colombiano que le aclare al país, con respuestas concretas, sobre cuatro interrogantes:

¿Se están realizando interceptaciones a ciudadanos o candidatos?

¿Cuentan con orden judicial?

¿Qué entidades están involucradas?

¿Se están utilizando estos mecanismos en el marco del proceso electoral?

“Colombia necesita garantías reales. Las reglas se cumplen y se hacen cumplir. Y las garantías no se anuncian. Se respetan”, señaló Valencia en la misiva dirigida al jefe de Estado.