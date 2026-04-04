El candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella le salió al paso a las fuertes acusaciones que hizo este sábado el presidente de la República, Gustavo Petro, a través de sus redes sociales.

Abelardo de la Espriella le responde al presidente Petro por vincularlo con los hermanos Bautista, socios de Thomas Greg & Sons

El jefe de Estado aseguró, en uno de sus acostumbrados mensajes, que el aspirante a la Casa de Nariño ha sostenido conversaciones con los hermanos Bautista, socios fundadores de la empresa Thomas Greg & Sons, para ganar las elecciones presidenciales que se desarrollarán en el país.

De acuerdo con Gustavo Petro, quien en su mensaje no presentó ninguna prueba frente a lo denunciado, esta información sale de los reportes hechos desde inteligencia, los cuales no han sido tenidos en cuenta por el procurador general en medio del debate por el contrato de los pasaportes.

“No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia, de conversaciones entre los hermanos Bautista y De la Espriella, intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la Presidencia”, señaló Petro en su cuenta de X.

Frente a esto, De la Espriella fue claro con el mandatario colombiano y lo invitó a denunciarlo de manera formal. “No conozco a los hermanos Bautista y, si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres”, señaló el candidato presidencial, al asegurar que no le tiene miedo.

“Petro, no solo no te temo, sino que, si no te robas las elecciones, seré yo el único capaz de hacerte pagar por tus delitos”, dijo, al tiempo que aseguró que “conmigo se te acabó la impunidad: conmigo no. Yo no soy como los de siempre, que te permitieron llegar a donde estás; yo te enfrento, te derroto y te castigo”.

Las palabras del presidente dejaron un manto de duda en la opinión pública, desde donde ya se habla que el mandatario estaría reconociendo que desde el Estado colombiano se han realizado interceptaciones ilegales contra el candidato presidencial y, posiblemente, contra sectores de oposición.

El senador Mauricio Gómez Amín fue uno de los primeros en lanzar la advertencia frente a lo escrito por el mandatario, asegurando que “estamos ante un hecho gravísimo que amenaza la democracia”, si es verdad que se están haciendo interceptaciones ilegales contra un candidato.

La pregunta es clara: ¿cuál es el siguiente paso? ¿asesinarlo? Hago un llamado a la comunidad internacional, en especial a Estados Unidos, para que acompañe una investigación seria y se garanticen plenamente las condiciones de seguridad y transparencia para Abelardo de la Espriella en este debate electoral. Esto no puede seguir así“, señaló Gómez Amín.

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal también se pronunció sobre el tema y aseguró que le surgen varios interrogantes frente a a la revelación del mandatario colombiano.

“¿Está haciendo seguimientos a opositores suyos usando el aparato de inteligencia del Estado? ¿Ordenó interceptar a Abelardo de la Espriella? Si eso que afirma es verdad ¿por qué no ha interpuesto, como se lo ordena la Constitución, la respectiva denuncia? Petro participa en política y aquí las instituciones calladas. ¡Hasta cuándo!“, señaló Cabal.