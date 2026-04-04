Abelardo de la Espriella le responde al presidente Petro por vincularlo con los hermanos Bautista, socios de Thomas Greg & Sons

El presidente de la República, Gustavo Petro, enfrenta una nueva disputa a través de las redes sociales con el candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, después de acusarlo de sostener conversaciones con los hermanos Bautista, socios fundadores de la empresa Thomas Greg & Sons, para ganar las elecciones.

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“Los hermanos Bautista, dueños de Thomas Greg, aún no devuelven el PIK, las claves para devolver toda la información de los usuarios de pasaportes”, escribió el mandatario colombiano en su cuenta de X, tras presentar el nuevo pasaporte con el que cuenta Colombia y que entró en vigencia le 1 de abril.

Posteriormente, Petro señaló al procurador general de tener una actitud “negativa” frente al contrato del Gobierno para la producción de los pasaportes, por pedir, “con urgencia”, la suspensión del mismo.

“No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia, de conversaciones entre los hermanos Bautista y De la Espriella, intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la Presidencia”, señaló Gustavo Petro, sin presentar pruebas.

Las palabras del presidente Petro generaron la respuesta del candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, quién le salió al paso a las acusaciones pidiéndole al mandatario que revise su sistema de inteligencia, “el que le entregaste a tus camaradas de la narcoguerrilla”, le contestó el candidato.

“Si con esa información estás tomando decisiones, seguramente es la razón por la cual pareces fuera de tus cabales. ¿Es la inteligencia chimba o, en realidad, es tu cabeza la que no funciona? Tú eres el presidente de la República; tú eres el que tiene y apoya, ilegalmente, a un candidato", resaltó.

“Tú eres el que entregó a los criminales vastos territorios para que hagan de las suyas y obliguen a la gente a votar por Cepeda; fuiste tú el que levantó las órdenes de captura a los bandidos en pleno periodo electoral para que hagan la campaña del heredero en Antioquia; eres tú el que toma decisiones populistas en plena campaña; tú eres el que se quiere robar las elecciones”.

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El candidato presidencial le respondió al mandatario sobre las acusaciones que lanzó de presuntas conversaciones con los socios de la empresa Thomas Greg & Sons para amañar las elecciones de mayo.

“No conozco a los hermanos Bautista y, si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres. Petro, no solo no te temo, sino que, si no te robas las elecciones, seré yo el único capaz de hacerte pagar por tus delitos”, dijo.

Finalmente, agregó: “Conmigo se te acabó la impunidad: conmigo no. Yo no soy como los de siempre, que te permitieron llegar a donde estás; yo te enfrento, te derroto y te castigo. Eres el jefe de la mafia. ¡Bandido!“.