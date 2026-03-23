Abelardo de la Espriella denuncia que ya empezó “la guerra sucia” de cara a las elecciones: “No se dejen engañar”

El candidato presidencial del movimiento Defensores por la Patria, Abelardo de la Espriella, envió un mensaje a sus seguidores, en la noche de este lunes 23 de marzo, asegurando que “se vienen las horas más oscuras”, pero que no se detendrá en su camino por llegar a la Casa de Nariño.

Abelardo de la Espriella ya es oficialmente candidato a la Presidencia: el abogado se inscribió junto a José Manuel Restrepo

“Hoy les hablo con el corazón en la mano y la cabeza fría para enfrentar esta batalla final, porque atención a esto: se vienen las horas más oscuras”, señaló el candidato presidencial, al asegurar que ya empezó la “guerra sucia” tanto desde la izquierda como de lo que denominó la derecha “cobarde”..

El abogado explicó que que desde que empezó su campaña ha recibido todo tipo de ataques y desacreditaciones desde diferentes sectores del país desde hace más de un año, cuando se empezó a posicionar su campaña como una de las más fuertes para llegar a la segunda vuelta.

“Los analistas del poder de siempre decían en julio del año pasado que mi candidatura era una payasada; después, en agosto, cuando vieron el fenómeno digital, decían que eran bodegas; al darse cuenta de que no eran bodegas, entonces afirmaron que yo no tenía pueblo”, señaló De la Espriella.

“Los mismos que al empezar a llenar plazas públicas, dijeron que eran plazas con planos cerrados; esos mismos personajes dijeron en noviembre, cuando vieron a reventar el Movistar Arena que, según sus encuestas, no ganaría en segunda vuelta a Cepeda; y en enero, entonces, empezaron a correr la voz de que no ir a la consulta del establecimiento desaparecería las opciones”, dijo

De la Espriella aseguró que tras tantos ataques a su candidatura ahora se están aglutinando en “gavilla” para atacarlo y, según él, no perder los privilegios que siempre negocian debajo de la mesa a través de sus alianzas “politiqueras” para repartirse entre ellos el gobierno.

“Hoy les hablo con el corazón en la mano y la cabeza fría para enfrentar esta batalla final, porque, atención a esto, se vienen las horas más oscuras. Hemos caminado juntos desde el principio. En mí, ustedes han encontrado al guerrero que le paró el macho a todo y a todos", señaló el abogado.

El tigre, como se autodenominó el candidato presidencial, aseguró que esos ataque no lo detendrán, por lo que le pidió a sus seguidores que en el tramo final de la campaña “vivan con la misma valentía con la que me han acompañado hasta este punto”.

Y lanzó una advertencia: “La campaña que viene será muy dura, muy difícil, el establecimiento, que es esa clase política de siempre, los dueños del poder de siempre, los politiqueros de la rosca, los dinosaurios que llevan décadas turnándose el poder como si Colombia fuera un feudo privado, esos mismos que han traído a Colombia hasta aquí, van a atacar con todo lo que tienen a la mano para intentar destruirme como sea”.

Aseguró que han intentado diferentes métodos para lograr detenerlo, “desde calumniarme sin piedad hasta manipular encuestas a su antojo, pasando por envenenar las apuestas online como Polimarket”, con el objetico de mostrarlo como perdedor o que se desinfla. “Esa es la guerra psicológica que han usado los de siempre todo el tiempo en el pasado”, señaló.

Por eso insistió en el mensaje a sus seguidores: “En esta campaña no podemos caer en esa trampa psicológica. Eso es lo que quieren. Esas manipulaciones no tienen ningún efecto en un pueblo que ya se levantó en un movimiento popular de los tigres, que hemos decidido enfrentar a los dinosaurios politiqueros de siempre para derrotarlos y lograr con independencia total llegar al poder”.

De la Espriella señaló que “lo importante no es ganar, porque sí, es ganar con la persona adecuada para contener a la izquierda radical que el 8 de agosto, cuando los derrotemos, querrá quemar Colombia”.