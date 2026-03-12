El candidato a la Presidencia, Abelardo de la Espriella, inscribió su aspiración a la Casa de Nariño con el exministro José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial.

De la Espriella se presentó ante la sede de la Registraduría ubicada en Cali como una estrategia para marcar diferencia con el resto de candidatos que oficializaron su aspiración en Bogotá.

“Hoy empieza la recuperación de Colombia para, con seguridad, con una economía sana, educación para los jóvenes, una lucha frontal contra la corrupción y contra la pobreza y el hambre, llevar a Colombia al lugar de grandeza que se merece”, sostuvo el candidato de Salvación Nacional.

El exministro aseguró que esa es la fórmula que “va a construir esperanza para el país” y prometió que trabajarán para que la juventud tenga un buen futuro. De la Espriella confirmó a Restrepo como su fórmula vicepresidencial esta semana, después de las elecciones legislativas del 8 de marzo. En esta cita de la democracia, el exrector votó en las consultas presidenciales y apoyó a Paloma Valencia.

Los candidatos se presentaron ante la sede de la Registraduría de la capital vallecaucana en compañía de sus familias, del equipo de campaña y del líder de Salvación Nacional, el senador electo Enrique Gómez Martínez, partido que avaló al candidato. De la Espriella también recogió firmas para avalar su candidatura.

“Nosotros defendemos la extrema coherencia. Vamos a defender los principios y valores que representan el alma de la colombianidad. Con el apoyo del pueblo colombiano y la ayuda de Dios, vamos a llegar a la Vicepresidencia y a la Presidencia para salvar y reconstruir a Colombia en sus horas más oscuras”, afirmó el candidato a la Casa de Nariño.

De la Espriella sostuvo que eligió a Cali para escoger su candidatura porque fue allí donde “dividieron” al país y es en ese lugar, según su visión, donde debe reconstruirse Colombia.

El candidato aseguró que su fórmula es “el mejor vicepresidente” por su experiencia como ministro de la administración de Iván Duque y su paso por la rectoría de importantes universidades del país.

De la Espriella se presenta como “la extrema coherencia” y promete defender a la familia, enfrentar a la criminalidad y devolver el control de los territorios al Estado.