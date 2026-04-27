“No sea irracional”: agarrón entre Gustavo Petro y Paloma Valencia por decretos “infames” que pidió suspender de su Gobierno

Un nuevo roce se registró entre el presidente Gustavo Petro y la candidata presidencial Paloma Valencia por la intención que tiene Valencia de tumbar varios decretos que expidió el Gobierno nacional y que para el mandatario son clave.

Paloma Valencia, por medio de su cuenta personal de X, reveló que la Corte Constitucional tiene en el orden del día resolver la petición que elevó ante ese alto tribunal de suspender dos decretos.

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“Hoy la Corte Constitucional se pronunciará sobre mi solicitud de suspender dos Decretos infames que expidió este Gobierno:

1) Permitir la contratación directa durante la Ley de Garantías

2) Imponer la expropiación express y despojar la propiedad de las personas en 15 días”, expresó Paloma Valencia.

Y agregó en sus redes sociales: “Usaron las inundaciones en la costa como pretexto para expedir estas arbitrariedades. Solicito a la Corte que suspenda estos Decretos y evite que el Gbno despilfarre millones durante elecciones para impulsar su candidato”.

Ante ese mensaje que publicó Paloma Valencia, el presidente Gustavo Petro, lanzó una aguda pulla, mencionando su aspiración para llegar a la Casa de Nariño: “Es la ley ya constitucional de desastres naturales expedida en el gobierno de Santos, después de la inundación del país en esa época (incluida la Sabana de Bogotá) y que llevó a su expedición rápida por el Congreso y pasó la prueba constitucional”.

“Es esa ley que no se puede atender emergencias cada vez más graves y presentes. Así que su caída como norma repetida en el emergencia es inocuo. No gana usted nada con ello. No sea irracional en estos temas donde la gente muere por desastres y se empobrece primero es la vida”, recalcó el jefe de Estado.

Y agregó: “Se que tienes grupos de magistrados de tu partido o piensan como tú y que te apoyan irrestrictamente sin importar el estado social de derecho, se que ellos en sus burbujitas de alta sociedad creen que vas a ser la presidenta, eso no lo sé y depende del pueblo. Las encuestas dicen que no”.

“Pero los funcionarios de las ramas del poder público incluida la justicia, deben dejar de tener prejuicios partidistas políticos y su obligación es el Estado Social de Derecho”, subrayó Petro.

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Y finalmente manifestó: “La ley de emergencias naturales contempla las compras de predios en quince días para la reubicación de personas que están bajo el agua, tenga respeto con ellas y priorice a los más desprotegidos. Dejé de defender banqueros y terratenientes improductivosque primero, como dijo San Francisco de Asís, es el último. La tierra tiene función social como afirma y ordena la constitución de 1991”.