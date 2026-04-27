Paloma Valencia denuncia un atentado en su contra por parte de las disidencias de las Farc: ofrecieron $2.000 millones

Paloma Valencia, candidata presidencial para el 2026, anunció a los medios de comunicación que recibió información de un plan de atentado en su contra por parte de las disidencias de las Farc.

Según mencionó, se trata del frente 42, al que le habrían pagado 2.000 millones de pesos. Concretamente habló de alias Buchetula, líder de esa estructura a quien le habrían hecho el pago.

Paloma Valencia fue informada por el Gobierno de estas amenazas. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“He sido informada por el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el director de la Policía Nacional que un grupo narcoterrorista le ha puesto otra vez precio a mi cabeza”, aseguró Valencia.

La senadora dijo que tras esta información no se va a victimizar o a quejar y recalcó que ya ha pedido garantías. Valencia recordó lo sucedido con Miguel Uribe Turbay quien, según reveló SEMANA en su momento, fue asesinado por la Segunda Marquetalia.

“Vengo a decirle a los colombianos que aquí tienen una mujer valiente y que yo voy a liderar la conquista de la seguridad para que Colombia pueda vivir sin miedo y que no nos vamos a doblegar contra los violentos”, confirmó la candidata.

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Valencia dijo que quienes deben estar asustados son los violentos que están detrás de esos hechos.

“Colombia no puede seguir con un Gobierno que se ha hecho cómplice del narcoterrorismo y que ha hecho esa paz total, que ha salido divinamente a los criminales y muy costosa a los colombianos”, afirmó la senadora del Centro Democrático.

Paloma Valencia confirmó que continuará con sus recorridos de campaña. Foto: Jorge Orozco / El País

Valencia recordó que le han llegado múltiples amenazas en medio de la campaña, sin embargo, considera que esta genera mayor riesgo porque fue el mismo Gobierno quien se la alertó.

“Creo que hay que hacerla pública para que los colombianos sepan qué es lo que está pasando en el país y cuáles son las condiciones que están viviendo los que estamos de candidatos”, agregó Valencia.

La senadora dijo que no puede adelantar más información porque se están desarrollando las investigaciones por parte de las autoridades. Por ahora está esperando que refuercen su seguridad.

“La firmeza en el carácter la tienen las mujeres y no vamos a salir a escondernos”, afirmó.

Valencia aclaró que estas amenazas estarían relacionadas a su posición sobre la política de paz total del Gobierno. Y anunció que si llega a la Presidencia, a partir del 7 de agosto, reactiva las órdenes de captura en contra de estas estructuras, a quien denominó el “cartel de la paz total”.