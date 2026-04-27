Paloma Valencia suma nuevos apoyos a su campaña: “Este es el centro que se une”

La candidatura de Paloma Valencia suma nuevos respaldos de cara a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. A través de un video, varios líderes que se autodenominan de “centro” expresaron su respaldo a la senadora del Centro Democrático y a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

“Tomé la decisión de apoyar a Paloma y a Oviedo”, dijeron el excandidato al Congreso por el Nuevo Liberalismo Juan David Aristizábal, la exconcejal de Cali Diana Rojas y el comunicador Juan Sudarsky.

Los tres reconocieron que este apoyo les podría traer críticas, como que les digan “uribistas”, “tibios”, “vendidos”, “oportunistas”, “los de siempre”, entre otros.

Juan David Aristizábal es uno de los apoyos que sumó Valencia. Foto: Protalento

“Que nos digan lo que quieran, estamos aquí para algo más importante, no para etiquetas. Y necesitamos más, los necesitamos a todos, más personas que entiendan el momento, más gente que no compre extremos, más gente que quiera construir”, dijeron los tres.

Por eso, agregaron que saldrán a buscar más votos del denominado “centro” y a convencer a los indecisos, así como a los que están dudando de por quién votar o no se han identificado con los extremos.

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“Ese es el centro que se une, que deja de ser espectador para convertirse en la fuerza que no permite que el país se vaya a los extremos. Si conocen un centrista dudoso o alguien que se quiera sumar a este combo, mándale este video, es hora de que nos sumemos. Este es un centro que toma postura”, pidieron.

En los últimos días, Valencia ha sumado varios respaldos. Por ejemplo, ya cuenta con el apoyo de las bancadas del Partido Conservador, de La U, y ya ha conversado con varios liberales, que se espera puedan darle su respaldo en las próximas horas. Igualmente, algunos miembros de Cambio Radical ya le han dado el espaldarazo.

La candidata de la Gran Consulta por Colombia hizo un reclamo en las últimas horas porque los ciudadanos del Caribe colombiano no estarían pensando en acompañarla.

Paloma Valencia hizo un llamado a la región Caribe para que la acompañen. Foto: FACEBOOK PALOMA VALENCIA

“Estuvimos muy felices. Lo que pasa con la costa es que uno se enamora mucho, pero ustedes no tanto de uno”, afirmó Valencia en medio de un recorrido de campaña.

“Porque lo quieren a uno mucho, y luego los votos no se los dan. Ayúdenme, que este país necesita a una mujer presidente”, agregó la candidata del Centro Democrático.

Desde Sincelejo, Valencia afirmó que si llega a la Presidencia no permitiría que los violentos suban a las tarimas o sean sacados de las cárceles, como considera que estaría sucediendo en el Gobierno actual.

“Y a esos que mataron a Miguel Uribe, con los que se abraza Iván Cepeda, los voy a cazar como ratas para meterlos en las cárceles”, criticó Valencia.