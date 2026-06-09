Paloma Valencia advierte por supuesta señal “autoritaria” que tuvo Iván Cepeda: “Así empiezan las dictaduras”

La excandidata Paloma Valencia se pronunció en el marco de las elecciones 2026 y le lanzó una dura crítica a Iván Cepeda por una publicación que hizo.
Todo se dio a través de la red social X, donde el candidato del petrismo hizo un post diciendo: “Si no te gusta Colombia, nuestra gente, nuestra cultura y nuestra comida: ¿POR QUÉ NO TE VAS DEL PAÍS?“. Además, lo acompañó con la canción ¿Por qué no se van? del grupo chileno Los Prisioneros.
Ante esto, la militante del Centro Democrático respondió e hizo una fuerte arremetida en contra del también senador. “La solución de Iván Cepeda es que a los que no les gusta su gobierno se vayan del país”, señaló en la misma plataforma.
“Ya hemos visto lo que ha pasado en Venezuela y Cuba, donde se expulsa al que opina diferente, así empiezan las dictaduras”, añadió.
Por lo mismo, afirmó que estas son “señales de lo autoritario” que podría ser un gobierno de él.
Por último, Valencia concluyó diciendo: “No entienden que un presidente no gobierna solo para quienes piensan igual que él”.
La solución de @IvanCepedaCast es que a los que no les gusta su gobierno se vayan del país. Ya hemos visto lo que ha pasado en Venezuela y Cuba, donde se expulsa al que opina diferente, así empiezan las dictaduras.— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) June 9, 2026
Ya dan señales de lo autoritario que sería su gobierno. No…