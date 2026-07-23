Paloma Valencia: “El Centro Democrático nunca ha sido un partido de derecha”

En medio del panorama político que vive el país tras la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, Paloma Valencia hizo una afirmación que sorprendió sobre la identidad ideológica del Centro Democrático.

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En entrevista con Noticentro 1 CM&, la congresista sostuvo que, aunque el nuevo Gobierno se define como de derecha, la colectividad a la que pertenece no puede catalogarse de esa manera.

“Yo sí creo que el gobierno de De La Espriella es un gobierno de derecha; ellos se autodenominan de derecha. El Centro Democrático, por el contrario, nunca ha sido un partido de derecha”, afirmó.

Valencia explicó que el partido sí comparte algunas ideas con los sectores de derecha, como la defensa de un Estado más pequeño, la prioridad por la seguridad, la autoridad y la libertad de empresa. Sin embargo, insistió en que esas posiciones conviven con una agenda social que, según dijo, lo diferencia de otras fuerzas políticas.

“Somos un partido que comparte algunas ideas con la derecha (…), pero tenemos una agenda social muy intensa, que incluso compartimos con sectores de izquierda”, manifestó.

La senadora agregó que las etiquetas tradicionales de derecha e izquierda ya no reflejan completamente la realidad política actual y aseguró que el Centro Democrático ha construido un modelo propio.

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“Nosotros creemos en una economía fraterna, que cree en la libertad de empresa, que cree en los bajos impuestos y en la necesidad del Estado como un catalizador para que el desarrollo económico se pueda dar. Al mismo tiempo, tiene una enorme agenda social y una visión de lo que tiene que hacer el Estado por los colombianos más pobres”, explicó.

Para Valencia, esa combinación de principios económicos con políticas sociales hace que el Centro Democrático tenga una identidad distinta a la de otros partidos, razón por la cual insistió en que definirlo simplemente como una colectividad de derecha no corresponde, a su juicio, con la visión que ha defendido desde su creación.