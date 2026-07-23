Reconocido abogado recibirá condecoración del Concejo de Bogotá por sus servicios a la ciudad

Por su incansable labor por el fortalecimiento del orden civil y la transparencia en la administración de justicia, el Concejo de Bogotá condecorará el próximo martes 28 de julio al reconocido abogado penalista Ricardo Burgos con el orden civil al mérito José Acevedo y Gómez en el grado Cruz de Oro.

Ese reconocimiento oficial del Concejo de Bogotá fue creado para reconocer a personas y organizaciones por sus servicios distinguidos a la ciudad. El acto de reconocimiento se llevará a cabo sobre las 4:00 p.m. de ese día.

Burgos es abogado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en derecho comercial y máster en derecho penal de la Sergio Arboleda; su experiencia profesional se ha extendido por más de 15 años como abogado de profesión.

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Durante ese tiempo ha representado personajes de relevancia nacional como el expresidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Augusto Posada, el exdirector de Formación del Sena, Juan Manuel Valdés, y a la actual gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, entre otros nombres.

Esa destacada trayectoria en el derecho penal lo llevó a recibir el reconocimiento por parte del Concejo de Bogotá, para exaltar su trayectoria y aporte al ejercicio del derecho en la capital de Colombia.