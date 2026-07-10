Procuradora María Paola Suárez recibe alta distinción del Congreso por su servicio a la patria

La procuradora delegada para la Fuerza Pública, María Paola Suárez Morales, recibió una de las más altas condecoraciones que entrega el Congreso de la República, por el servicio que ha prestado a la patria desde el sector público.

La distinción le fue otorgada por el representante a la Cámara, Óscar Villamizar, y estuvo acompañada de otros congresistas como María Fernanda Cabal; así mismo, estuvo el excomandante del Ejército, general Enrique Zapateiro, entre otros invitados.

La condecoración que lleva como nombre Orden de la Democracia Simón Bolívar, honora la memoria del libertador, y destaca el esfuerzo, la lealtad y las virtudes que la procuradora Suárez ha tenido con el servicio público en Colombia.

¿Quién es María Paola Suárez?

La procuradora delegada para la Fuerza Pública ha sido uno de los ojos vigilantes detrás de las presuntas irregularidades, extralimitaciones y descontrol que se presenta al interior de las fuerzas. Su trabajo ha sacado a la luz casos de interés nacional.

Suárez es abogada especialista en derecho penal y ciencias criminológicas, tiene 19 años de experiencia en el sector público y privado, lideró el viceministerio de Relaciones Políticas de minInterior y ahora vigila la transparencia en la fuerza pública de Colombia.