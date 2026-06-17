Abren investigación contra siete embajadores por presunta participación indebida en política

Siete embajadores de Colombia están siendo investigados disciplinariamente por la Procuraduría General en un proceso que inició por presunta participación indebida en política, en medio de ese fenómeno que se desató en esta campaña que tiene enfrentados a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

La medida disciplinaria recayó sobre Luis Ernesto Vargas, embajador ante la Organización de los Estados Americanos; Milton Rengifo, embajador en Venezuela; José Acosta, embajador en Argentina; Luis Medina, embajador ante la Organización para el Desarrollo Económico; Jhenifer Mojica, embajadora ante las Naciones Unidas para la Alimentación; Danel Prado, embajador en Bélgica; y Elizabeth García, embajadora en Bolivia.

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Los siete embajadores serán investigados después de que a la Procuraduría le llegó una denuncia de un ciudadano identificado como Eduardo Mestre, quien alertó que varios diplomáticos de Colombia ante organismos internacionales, presuntamente estarían usando sus redes sociales para hacer proselitismo político a favor de uno de los candidatos a la presidencia.

Dicha participación, según el quejoso, podría configurar una conducta disciplinaria relacionada con indebida participación en política, al momento en que los servidores públicos comparten publicaciones o realizan afirmaciones sobre la actual contienda electoral.

Por eso es que la Procuraduría argumentó, en su decisión: “Se advierte a los sujetos disciplinables que la presente actuación se adelanta por los hechos disciplinariamente relevantes señalados en la queja de marras referidos a su presunta indebida participación en política y demás hechos conexos”.

El ente de control también explicó en la apertura de investigación que hasta el momento no hay elementos que configuren la suspensión provisional de alguno de los embajadores implicados, pero en el caso de que la conducta se repita, se podría tomar esa medida disciplinaria.

La Procuraduría solicitó el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para que se ponga al frente de labores de verificación, búsqueda, análisis y recolección de información en internet, redes sociales, medios de comunicación y otras fuentes abiertas que permitan recoger las pruebas necesarias para este caso.

La investigación disciplinaria salió con el usuario que tiene cada diplomático en la red social X para que la Dirección de Investigaciones de la Procuraduría pueda verificar la existencia de la cuenta y la información divulgada desde un perfil de un funcionario que representa a Colombia en el exterior.