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¿Quién controla el poder? Procuraduría General convocó a gran cumbre internacional
Organismos de control, expertos internacionales, presidentes de las cortes y líderes de opinión analizaron el panorama actual en Colombia. Aunque destacaron la transparencia del sistema electoral, fueron críticos al hablar de independencia judicial, desinformación y límites al Gobierno.
12 de junio de 2026 a las 10:00 p. m.
Elecciones 2026: estas son las garantías y el blindaje institucional frente a los rumores de fraude
De cara a los rumores de fraude electoral y a narrativas que ponen en duda la transparencia del proceso, la Procuraduría, la Registraduría, la Contraloría y las Altas Cortes, junto a observadores internacionales, se unen para blindar la institucionalidad en estas elecciones.
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