¿Quién controla el poder? Procuraduría General convocó a gran cumbre internacional

Elecciones 2026: estas son las garantías y el blindaje institucional frente a los rumores de fraude

De cara a los rumores de fraude electoral y a narrativas que ponen en duda la transparencia del proceso, la Procuraduría, la Registraduría, la Contraloría y las Altas Cortes, junto a observadores internacionales, se unen para blindar la institucionalidad en estas elecciones.