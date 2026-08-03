Corrupción en regalías: capturan a un alcalde, un exalcalde y varios exfuncionarios; estos son los detalles

El escándalo por presuntos hechos de corrupción en el Sistema General de Regalías tiene a varias personas privadas de la libertad, entre ellas, funcionarios públicos. Este lunes la Fiscalía reportó que otras 13 personas se suman a la lista de capturados por este escándalo. Entre estas hay un alcalde y un exalcalde.

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Las capturas se produjeron durante operativos simultáneos en las ciudades de Bogotá, Cartagena, Valledupar, Sogamoso, Pereira y Villavicencio. Se trata de la segunda fase de la investigación que se conoció como el escándalo de Aremca.

La Fiscalía hizo efectivas las órdenes de captura vigentes contra una docena de personas vinculadas a los hechos de corrupción, relacionados con la apropiación de recursos públicos provenientes de las regalías y destinados a atender proyectos sociales.

“La Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), hizo efectivas las capturas de 13 personas en Bogotá, Cartagena, Valledupar, Sogamoso, Pereira y Villavicencio, por su presunta participación en una red que habría direccionado contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías por cerca de 3 billones de pesos en 19 departamentos del país”, dijo la Fiscalía.

Integrantes de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), capturados por hechos de corrupción con regalías. Foto: Suministrada (API)

El ente acusador advirtió que entre las personas incluidas en las órdenes de captura expedidas por un juez de control de garantías figuran un alcalde, un exalcalde, exfuncionarios, contratistas y exdirectivos de entidades dedicadas al manejo de recursos de las regalías.

“Entre los capturados figuran el alcalde de María La Baja (Bolívar), el exalcalde de La Paz (Cesar), un contratista y varios exdirectivos y funcionarios del Fondo Mixto ‘Sierra Nevada’”, advirtió la Fiscalía tras confirmar las capturas este lunes en el marco de la investigación.

Capturados por corrupción en las regalías. Foto: Suministrada (API)

Las personas capturadas, de acuerdo con lo que explicó la Fiscalía, serán presentadas en las próximas horas ante un juez de control de garantías para las audiencias concentradas de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.