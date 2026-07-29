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En redes le recuerda a Iván Velásquez su alianza por la moralidad con el condenado por corrupción Carlos Caicedo

Personas cercanas a Caicedo confirmaron que Velásquez llevó parte del proceso por el cual la justicia declaró en primera instancia culpable al exgobernador del Magdalena.

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Redacción Semana
29 de julio de 2026 a las 12:55 p. m.
En redes le recordaron a Iván Velásquez la cercanía con Carlos Caicedo.
En redes le recordaron a Iván Velásquez la cercanía con Carlos Caicedo. Foto: Suministrado a SEMANA.

Tras el fallo condenatorio en primera instancia por corrupción en contra del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, las redes sociales hicieron su trabajo y desempolvaron la estrecha relación que había con el exministro de Defensa, Iván Velásquez.

Documento de acuerdo de la moralidad de Carlos Caicedo como gobernador del magdalena.
Documento de acuerdo de la moralidad de Carlos Caicedo como gobernador del magdalena. Foto: Suministrado a SEMANA.

Incluso, varias fuentes confirmaron que Velásquez defendió a Caicedo en el proceso por corrupción por el que fue condenado el excandidato presidencial Caicedo.

La connotación para el exministro de Defensa no es menor, pues el nombre de Velásquez ha sido asociado en reiteradas ocasiones con la lucha contra la corrupción. Incluso hasta hace poco, el excandidato presidencial Iván Cepeda lo nombró como su zar anticorrupción.

El nombre apellido de Velásquez no deja de estar en el centro de la polémica, durante su administración como ministro de Defensa se presentaron varios escándalos, como el fallido contrato para el mantenimiento de los helicópteros MI-17 y la construcción del edificio Fortaleza.