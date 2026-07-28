Equipo de Abelardo De La Espriella en alerta por decisiones del Gobierno Petro que afectarían el patrimonio de reconocida entidad

En medio del trabajo que está adelantando el equipo anticorrupción del mandatario electo Abelardo De La Espriella, se encendieron las alarmas por múltiples denuncias que se recibieron.

Esto se refiere a posibles irregularidades que podrían impactar a una conocida entidad del Gobierno nacional, lo que llevó al equipo de prensa del presidente electo a emitir un comunicado, señalando la situación.

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Se habla del Banco Agrario, donde se han recibido mensajes que alertan sobre decisiones de la administración que podrían cambiar las políticas de gestión.

“Ante múltiples informaciones y denuncias recibidas por el equipo de empalme sobre posibles decisiones de alto impacto económico que se pretenderían adoptar en los últimos días de la actual administración del Banco Agrario, el Gobierno electo del presidente Abelardo De La Espriella hace un llamado público al presidente de la entidad, a su junta directiva y a todos sus altos directivos para que se abstengan de aprobar, recomendar o autorizar operaciones que puedan comprometer el patrimonio de la entidad, alterar las políticas de administración del riesgo o generar conflictos de interés durante este período de transición”, expresó en el comunicado el equipo de prensa de Abelardo De La Espriella.

Agregó: “El Gobierno electo hace también un llamado expreso para que ningún funcionario del Banco Agrario sea objeto de presiones, intimidaciones o instrucciones encaminadas a recomendar operaciones que no cumplan los requisitos técnicos establecidos por la entidad o que desconozcan los conceptos de las áreas comerciales, jurídicas, de riesgo o de cumplimiento”.

“La confianza en el Banco Agrario descansa en la independencia de sus funcionarios y en el estricto cumplimiento de sus manuales de crédito, administración del riesgo y prevención del lavado de activos”, insistió.

Además, destacaron en el mensaje: “El Banco Agrario es uno de los principales instrumentos para financiar el desarrollo rural colombiano y su credibilidad no puede verse afectada por decisiones apresuradas adoptadas al final de una administración”.

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Por último, el equipo de trabajo del mandatario electo recordó que su labor estará enfocada en “el compromiso del Gobierno de la Patria Milagro de recuperar la confianza institucional, fortalecer el gobierno corporativo, proteger la independencia técnica de los funcionarios y garantizar que cada decisión del Banco Agrario responda exclusivamente al interés público y al desarrollo del campo colombiano”.