Crece el acceso a créditos para el campo. Así impulsa Banco Agrario los proyectos productivos

Detrás de una cosecha más abundante, una nueva planta de procesamiento o un emprendimiento que logra crecer en una región apartada del país, hay un elemento común: el acceso a financiación. Durante décadas, en Colombia el crédito fue una barrera para miles de productores rurales, sin embargo, el Banco Agrario cambió esta realidad y desde hace 27 años es un aliado estratégico del campo.

Creado tras la liquidación de la histórica Caja Agraria, el Banco pasó de tener presencia en 651 municipios a convertirse en la entidad financiera con mayor cobertura territorial del país, con alcance en el 99 por ciento del territorio nacional.

Actualmente cuenta con 796 oficinas tradicionales y 141 oficinas livianas bajo el modelo BAC Más Cerca, una red que le permite llegar a poblaciones donde la oferta bancaria sigue siendo limitada.

Hernando Chica Zuccardi, presidente del Banco Agrario, señaló que en cerca de tres décadas han reportado una cartera de 25 billones de pesos, y solo durante la actual administración han desembolsado cerca de 45 billones de pesos en créditos, una cifra que representa un crecimiento del 63 por ciento en comparación al anterior gobierno. De estos recursos, alrededor de 16 billones de pesos han sido destinados a pequeños productores rurales y campesinos.

“Vamos por buen camino porque conocemos y respetamos la responsabilidad que representa manejar los recursos de la gente”, afirmó Chica Zuccardi. El respaldo financiero también se ha extendido a la economía popular. Según el balance entregado por la entidad, más de 500.000 emprendedores de diferentes sectores económicos han accedido a créditos por 2,6 billones de pesos, mientras que cerca de 16.000 familias vinculadas a proyectos asociativos agroindustriales han recibido financiación por alrededor de 400.000 millones de pesos.

Hernando Chica Zuccardi, presidente del Banco Agrario Foto: Banco Agrario - API

Otro de los indicadores destacados es la inclusión financiera. Durante la actual administración, más de 1,2 millones de personas ingresaron por primera vez al sistema financiero formal a través de la entidad, de las cuales más de 600.000 obtuvieron algún producto de crédito.

Un sistema moderno

Además de ampliar el acceso a financiación, el Banco ha impulsado la digitalización de sus servicios. Hoy los usuarios pueden solicitar créditos de manera virtual y acceder a productos como cuentas de ahorro, billeteras digitales y líneas de crédito completamente digitales.

Para Chica Zuccardi, el desafío sigue siendo fortalecer el papel de la entidad como vehículo de desarrollo para las regiones y las familias colombianas. “Confiamos en que el Banco Agrario se seguirá constituyendo como un referente del sector financiero en el país que vela por el bienestar de las familias colombianas del campo y los núcleos urbanos, a las cuales apoya con crédito para que saquen adelante sus proyectos productivos, cumplan sus sueños y mejoren su calidad de vida”, señaló.

*Contenido elaborado con apoyo del Banco Agrario