DENICOLÁS® se expande y lanza su metodología BreakUp®: una nueva forma de transformar marcas

La industria publicitaria ha cambiado al ritmo de las nuevas tecnologías y su forma de relacionarse con las audiencias. En medio de esa transformación, algunas agencias han optado por centralizar servicios y estandarizar procesos, mientras otras buscan recuperar la cercanía entre el talento y las marcas. En ese segundo camino se encuentra DENICOLÁS®, el colectivo creativo liderado por Rafael De Nicolás.

Con una trayectoria de más de 40 años en la industria, De Nicolás decidió emprender una nueva etapa con un modelo independiente que hoy reúne más de 20 marcas y prepara su llegada a Ecuador y Panamá, con el propósito de poner las ideas, el talento y la relación directa con los clientes en el centro del negocio.

“Por eso no quisimos evolucionar a ser una agencia más. Construimos un sistema vivo que integra talento, que une creatividad, estrategia, datos, tecnología y negocio para resolver problemas reales”, afirma De Nicolás.

Cómo construir marcas valientes

El pensamiento estratégico es la columna vertebral del colectivo y se materializa en una metodología de tres etapas. La primera, Fear Zones, identifica y clasifica los miedos que pueden estar frenando a una marca, hasta determinar cuál de ellos condiciona sus decisiones. La segunda, BreakUp, cuestiona la creencia que sostiene al miedo y pone en evidencia el costo de seguir actuando bajo esa lógica. Finalmente, Freedom Future transforma esa ruptura en una nueva dirección para la marca, a partir de una idea central que orienta sus decisiones y define el futuro que quiere construir.

Este proceso da forma a lo que el colectivo llama Franquicia Creativa®: un modelo que define la identidad y el sistema de comportamientos de la marca para que piense, actúe y hable con coherencia en cualquier contexto y así pueda adaptarse y escalar.

Relaciones que sobreviven a los cambios

La fortaleza del modelo también se mide en la permanencia de sus clientes. Entre las incorporaciones recientes están Electrolit, Paga Todo y Geely, mientras con Avianca, Avianca Cargo, Cementos Argos, Nissan, Comestibles Ricos, Seguros Mundial, la Universidad Pontificia Bolivariana, Inacar y Natura han construido una relación de largo aliento.

Para De Nicolás, la transformación de la industria también ha modificado lo que las marcas esperan de sus agencias. “Los clientes ya no quieren estructuras complejas, múltiples interlocutores o procesos que ralentizan las decisiones”. Por eso, “el equipo que presenta una propuesta es el mismo que acompaña la cuenta durante su ejecución”, una dinámica que busca conservar el conocimiento del negocio y agilizar las respuestas.

Independencia con propósito

La independencia de DENICOLÁS® responde a una decisión sobre cómo quiere trabajar el colectivo: mantener el talento cerca de los clientes, reducir la burocracia y proteger las ideas frente a procesos que pueden alejarlas de las necesidades reales de cada negocio. Ese modelo es el que ahora busca llevar a otros mercados con su expansión hacia Ecuador y Panamá. Su propuesta se resume en una pregunta que atraviesa sus metodologías y forma de trabajar: ¿qué podría lograr una marca si se atreviera a enfrentar sus miedos?

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*Contenido elaborado con el apoyo de DENICOLÁS®