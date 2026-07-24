Enmedio presenta su nueva vitrina para las grandes marcas en Bogotá: 37 metros cuadrados en una de las esquinas más concurridas

Si hay algo que caracteriza a Enmedio, la compañía líder en señalización digital en Colombia, es su capacidad para evolucionar: grandes pantallas de última tecnología y mensajes que son imposibles de ignorar. Hoy la compañía fortalece su portafolio de gran formato digital out of home (DOOH) con una pantalla esquinera de 37 metros cuadrados ubicada en uno de los corredores comerciales más dinámicos del norte de Bogotá, diseñada para ofrecer exclusividad anual a una sola marca.

Durante años, las vitrinas han sido uno de los principales recursos para atraer consumidores y construir marca. En ese camino, la evolución del digital out of home está transformando ese concepto tradicional en espacios digitales “capaces de generar experiencias de alto impacto, mayor recordación y presencia constante en ubicaciones estratégicas”, detallaron desde Enmedio.

Situado a pocos pasos del centro comercial Unicentro, el activo está localizado en un corredor de alta actividad comercial, rodeado de retailers, droguerías, restaurantes y zonas residenciales, con un flujo que se aproxima a las 180.000 personas por mes.

Además, el lanzamiento responde a una tendencia en la que “las marcas buscan menos saturación publicitaria y mayor protagonismo”, subrayaron desde Enmedio. Más allá de aumentar cobertura, “los gerentes de mercadeo priorizan formatos que fortalezcan el branding, generen recordación y acompañen al consumidor en sus recorridos cotidianos”, agregaron.

Para Javier Patiño, gerente de Enmedio Publicidad, el diferencial de este formato radica en la combinación de tres factores: la ubicación estratégica en uno de los corredores comerciales más relevantes del norte de Bogotá, la tecnología de última generación y el modelo de exclusividad anual que permite a una sola marca construir una presencia dominante y de alto impacto.

Javier Patiño, gerente de Enmedio Publicidad. Foto: Enmedio - API

De hecho, estudios del sector indican que cerca del 70 por ciento de las decisiones de compra se toman en el punto de venta, mientras que el DOOH continúa siendo uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro de la publicidad exterior. “En este contexto, las vitrinas digitales se consolidan como una evolución natural del visual merchandising”, indicaron desde Enmedio.

Así, con esta nueva adquisición, la compañía fortalece su portafolio de gran formato DOOH y reafirma su apuesta por la digitalización del vitrinismo, ofreciendo a gerentes de mercadeo y marca un formato pensado para construir branding en ubicaciones prémium, con exclusividad, alta visibilidad y una presencia capaz de convertir el entorno urbano en una verdadera vitrina para las marcas.

*Contenido elaborado con el apoyo de Enmedio.